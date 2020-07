Oslo Børs karrer seg opp, men ser fortsatt rødt

Etter en meget svak åpning har stemningen tatt seg noe opp på Oslo Børs utover torsdagen.

I skrivende stund står hovedindeksen i 797,14, ned 0,9 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.740 millioner kroner.

Europeiske børser har snudd tidlig nedgang til oppgang, og tyske DAX er eksempelvis opp 0,3 prosent.

Nok å bekymre seg for

På Wall Street peker futureshandelen mot en blandet start torsdag etter onsdagens kraftige nedgang, forårsaket av blant annet en rekke coronarelaterte tilbakeslag.

USA satte i går rekord i antall nye, daglige smittetilfeller. I tillegg har delstatene New Jersey, New York og Connecticut innført karanteneregler for reisende fra California, Texas og Florida. Dette får flere delstater til å sette gjenåpningen på vent.

IMFs nedjustering av veksten i verdensøkonomien og en gryende tollstrid mellom USA og EU bidro også til børsfallet i USA.

Oljeprisene ser rødt

Frykten for en andre coronabølge i flere amerikanske delstater, i tillegg til smittespredning i Sør-Amerika og Sør-Asia, demper også på forventningene til oljeetterspørselen fremover.

– Trenden er ikke oppløftende, sier sjef for råvarehandel i National Australia Bank, Lachlan Shaw, ifølge Reuters.

Brent-oljen er tidlig torsdag ettermiddag ned 0,2 prosent til 40,23 dollar fatet, men er likevel ned fra rundt 41,70 dollar ved stengetid i Oslo i går. WTI-oljen faller 0,6 prosent til 37,78 dollar fatet.

Gårsdagens lagertall fra USA viste at lagerbyggingen i råolje fortsetter, og lagrene er nå på rekordnivåer for tredje uke på rad.

På Oslo Børs faller Equinor 0,9 prosent til 138,85 kroner, Aker BP 1,4 prosent til 179,65 kroner, mens DNO går tilbake 0,8 prosent til 6,08 kroner.

Aker Solutions i pluss

Utslagene blant de mest omsatte er relativt beskjedne – begge veier.

Norsk Hydro og Norwegian utmerker seg negativt med fall på hhv. 2,4 prosent til 26,52 kroner og 2,3 prosent til 2,77 kroner.

Yara, Telenor, Entra og Aker er ned 1-2 prosent.

Photocure faller 3,4 prosent til 76,10 kroner etter emisjon.

På den positive siden finner vi Aker Solutions på pluss 1,4 prosent til 8,99 kroner. I går kveld ble det kjent at selskapet er tildelt en intensjonsavtale med Equinor for levering av et subsea-system for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen.

Vi tar også med at Nel er opp 0,5 prosent til 19,41 kroner på dagens tredje høyeste volum.

Rakettaksje dabber av

Etter 280 prosent oppgang på bare fire dager korrigerer Endúr ned 9,3 prosent til 2,54 kroner.

For en uke siden ble det kjent at selskapet fusjonerer med Oceano, og de to selskapene har nå planer om kjempevekst langs norskekysten. I løpet av to år spår de omsetningen opp mot tre milliarder kroner.

Det planlegges også en emisjon for å sikre tilstrekkelig arbeidskapital og for å finansiere videre konsolidering.

Storm Real Estate er den eneste aksjen som faller mer, nærmere bestemt 15,9 prosent til 2,76 kroner – på syltynt volum.

Kurshopp etter melding

I andre enden finner vi Axxis Geo Solutions og Merkur Market-noterte Black Sea Property, opp hhv. 18,8 prosent til 79 øre og 19,6 prosent til 2,68 kroner.

Svingningene fortsetter i Kongsberg Automotive, der Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly har kvittet seg med ytterligere aksjer. Aksjen stiger 15,2 prosent til 24,7 øre så langt torsdag.

Merkur-noterte Induct klatrer 14,2 prosent til 6,05 kroner etter formiddagens børsmelding om at selskapet har startet onboarding av et globalt nettverk av universiteter.