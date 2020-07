Clarksons Platou Securities: – tanksektoren er godt posisjonert mot vintersesongen

Clarksons Platou Securities ser for seg et svakt tankmarked på kort sikt, men mener sektoren er solid posisjonert inn mot vintersesongen.

Det fremkommer av en tanksektorrapport fra meglerhuset torsdag, melder TDN Direkt.

Meglerhuset estimerer nå VLCC-rater for tredje og fjerde kvartal 2020 på henholdsvis 35.000 og 25.000 dollar pr. dag. Rate-estimatet for 2021 oppjusteres med 5.000 dollar pr. dag til 35.000 dollar pr dag, mens 2022-estimatet holdes uendret på 40.000 dollar pr dag.

På kort sikt mener analytikerne at produkttank-rederiene er bedre posisjonert til å dra nytte av den gradvise bedringen i oljeetterspørselen samtidig som at raffinerier sannsynligvis øker gjennomstrømningen, som leder til mer tilgjengelighet av produktlaster.

Forventer vekst

Meglerhuset peker videre på at antall nybygg-leveringer er ventet å tilføre 3,5 prosent til den eksisterende flåtekapasiteten i 2021, før man justerer for skroting, mens oljeetterspørselen er ventet å vokse med 6,2 prosent.

– Vi forventer at denne økte raffineri-gjennomstrømmingen initielt vil utnytte eksisterende råoljelagre, som dermed fører til en bedring i produkt-handelen først, før det leder til økte bevegelser i råolje når lagrene tømmes, skriver meglerhuset.

– Samtidig som at oljemarkedet i økende grad ser posisjonert ut til å nå en balanse innen utgangen av 2020, er tank satt til å se en betydelig økning i flyt av laster neste år og fullt delta med oppsvinget i oljeetterspørselen, argumenterer vi, heter det videre.

Analytikerne legger til at det dermed virker sannsynlig at produksjonskuttene i Opec+, som varer til april 2021, vil bli avviklet tidligere enn ventet.

– Alt i alt ser vi et svakt marked på kort sikt, som så vil vike unna for et mye sunnere marked de kommende kvartalene, skriver meglerhuset.