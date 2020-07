Frisk spurt, men børsen så rødt

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 801,21 torsdag, etter en nedgang på 0,37 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.432 millioner kroner.

De fleste toneangivende Europa-børsene har snudd tidlig nedgang til oppgang. Tyske DAX er eksempelvis opp 0,6 prosent.

Nok å bekymre seg for

Wall Street åpnet ned, men har hentet seg inn etter onsdagens kraftige nedgang, forårsaket av blant annet en rekke coronarelaterte tilbakeslag.

På makrofronten kom jobless claims inn noe verre enn fryktet, mens BNP-fallet ble bekreftet til 5,0 prosent i første kvartal – som ventet.

USA satte i går rekord i antall nye, daglige smittetilfeller. I tillegg har delstatene New Jersey, New York og Connecticut innført karanteneregler for reisende fra California, Texas og Florida. Dette får flere delstater til å sette gjenåpningen på vent.

IMFs nedjustering av veksten i verdensøkonomien og en gryende tollstrid mellom USA og EU bidrar ikke til å dempe bekymringene.

Oljeprisene trekker oppover

Frykten for en andre coronabølge i flere amerikanske delstater, i tillegg til smittespredning i Sør-Amerika og Sør-Asia, demper også på forventningene til oljeetterspørselen fremover.

Brent-oljen er torsdag ettermiddag opp 1,4 prosent til 40,86 dollar fatet, men er likevel ned fra rundt 41,70 dollar ved stengetid i Oslo i går. WTI-oljen stiger 1,3 prosent til 38,52 dollar fatet.

Gårsdagens lagertall fra USA viste at lagerbyggingen i råolje fortsetter, og lagrene er nå på rekordnivåer for tredje uke på rad.

På Oslo Børs steg Equinor 0,8 prosent til 141,20 kroner, Aker BP 0,7 prosent til 183,45 kroner, mens DNO la på seg 2,0 prosent til 6,24 kroner.

Frontline, laks motstrøms

Utslagene blant de mest omsatte var relativt beskjedne – begge veier.

Norsk Hydro, Yara, Telenor og Aker utmerket seg negativt, med fall på 2-3 prosent. Photocure gikk tilbake 5,5 prosent til 74,50 kroner etter emisjon.

På den positive siden finner vi Aker Solutions på pluss 3,0 prosent til 9,14 kroner. I går kveld ble det kjent at selskapet er tildelt en intensjonsavtale med Equinor for levering av et subsea-system for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen.

Clarksons Platou Securities ser for seg et svakt tankmarked på kort sikt, men mener ifølge en sektorrapport TDN Direkt viser til at sektoren er solid posisjonert inn mot vintersesongen.

Frontline steg 3,9 prosent til 72,80 kroner.

Flere lakseaksjer gjorde et lite byks i positiv retning. SalMar, Lerøy Seafood og Bakkafrost steg 1-2 prosent.

Rakettaksje snudde opp

Etter 280 prosent oppgang på bare fire dager lå Endúr lenge an til å korrigere ned torsdag, men til slutt endte aksjen opp 4,3 prosent til 2,92 kroner.

For en uke siden ble det kjent at selskapet fusjonerer med Oceano, og de to selskapene har nå planer om kjempevekst langs norskekysten. I løpet av to år spår de omsetningen opp mot tre milliarder kroner.

Det planlegges også en emisjon for å sikre tilstrekkelig arbeidskapital og for å finansiere videre konsolidering.

Lenger opp på vinnerlisten avanserte Axxis Geo Solutions og Merkur Market-noterte Black Sea Property hhv. 11,0 prosent til 74,6 øre og 18,8 prosent til 2,66 kroner.

Svingningene fortsetter i Kongsberg Automotive, der Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly har kvittet seg med ytterligere aksjer. Aksjen steg 18,9 prosent til 25,5 øre torsdag.

Kjendistungt skall i rødt

Taperlisten toppes av Gyldendal, ned 14,4 prosent til 462 kroner på tynt volum.

Nærmest følger Aqua Biotechnology og John Fredriksen-dominerte Northern Drilling. Begge falt drøye ni prosent – til hhv. 4,00 og 6,55 kroner.

Det kriserammede containerrederiet MPC Container Ships trakk ned 8,7 prosent til 6,30 kroner.

Det kjendistunge børsskallet Element trakk ned 7,2 prosent til 5,66 kroner.