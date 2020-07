Asia-børsene trosser skrekktall fra USA

PILENE PEKER OPPOVER: Investorene på Asia-børsene bryr seg ikke så mye om at coronasmitten tar av i USA.

PILENE PEKER OPPOVER: Investorene på Asia-børsene bryr seg ikke så mye om at coronasmitten tar av i USA. Foto: NTB scanpix

Wall Street trosset meldingene om at coronasmitten tar av i USA, og endte opp torsdag.

De fleste Asia-børsene følger opp med oppgang fredag.

Softbank-rally, Alibaba og Qantas i rødt

I Tokyo stiger Nikkei 1,3 prosent til 22.545,41, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg én prosent til 1.577,75. Blant enkeltaksjer viser Softbank vei ved å stige over tre prosent.

Tall fra japanske myndigheter viser at KPI i Tokyo-området steg 0,3 prosent på årsbasis i juni.

Konsensus pekte mot 0,2 prosent oppgang.

Børsene i Shanghai er stengt, men i Hongkong faller Hang Seng 0,6 prosent, tynget av blant andre Alibaba med en nedgang på nesten tre prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 1,2 prosent, mens Sydney-børsen avanserer 1,4 prosent, til tross for at Qantas stuper åtte prosent etter en kriseemisjon.

Sjeføkonom tviler ikke på gjeninnhenting

I USA har Federal Reserve lagt begrensninger på utbytte fra storbankene, og samtidig forbudt tilbakekjøp av egne aksjer. Sentralbanken tar grep etter stresstester av 33 banker, og frykter at coronakrisen kan utløse utlånstap på 700 milliarder dollar.

Internasjonal sjeføkonom Joseph Capuro i Commonwealth Bank of Australia påpeker at flere amerikanske byer og delstater kan måtte pause gjenåpningen av økonomien, og fredag morgen melder Reuters at guvernøren i Texas har gjort nettopp dette.

I tillegg erklærte California i går en nødsituasjon i budsjettet, noe som åpner for at delstaten kan trekke penger fra et nødfond.

«Vi tviler på om en andre smittebølge vil reversere gjeninnhentingen i amerikansk økonomi. Gjeninnføring av lockdown i utvalgte amerikanske byer vil ha en mye mindre effekt enn hvis lockdown innføres i hele delstater – og i hele landet», skriver han ifølge CNBC i et notat.

Følg Asia-børsene her.