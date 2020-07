Oslo Børs åpner opp

Etter oppgang i de første minuttene, peker pilene nå nedover på Oslo Børs.

Hovedindeksen står etter 39 minutters handel i 799,18, ned 0,25 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 584 millioner kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av oppgang på Wall Street i går og i Tokyo fredag. Børsene trosser dermed meldinger om at coronasmitten tar av i USA.

Det samme gjør toneangivende Europa-børser, og tyske DAX er opp 0,5 prosent.

Har ståltro på USA

Internasjonal sjeføkonom Joseph Capuro i Commonwealth Bank of Australia påpeker at flere amerikanske byer og delstater kan måtte pause gjenåpningen av økonomien, og fredag morgen melder Reuters at guvernøren i Texas har gjort nettopp dette.

I tillegg erklærte California i går en nødsituasjon i budsjettet, noe som åpner for at delstaten kan trekke penger fra et nødfond.

«Vi tviler på om en andre smittebølge vil reversere gjeninnhentingen i amerikansk økonomi. Gjeninnføring av lockdown i utvalgte amerikanske byer vil ha en mye mindre effekt enn hvis lockdown innføres i hele delstater – og i hele landet», skriver han ifølge CNBC i et notat.

Oljen trekker opp

Oljeprisene trekker oppover.

Brent-oljen stiger 0,8 prosent til 41,36 dollar fatet, som er opp fra rundt 40,30 dollar ved stengetid i Oslo i går. WTI-oljen er opp 0,6 prosent til 38,94 dollar fatet.

Sjefstrateg Michael McCarthy i CMC Markets påpeker overfor Reuters at råvaremarkedene har et positiv syn på gjeninnhentingen i verdensøkonomien, til tross for bekymringer for en andre bølge av coronasmitte.

– Det virker som om markedet ignorerer fundamentale tilbuds- og etterspørselsfaktorer, og går på sentiment, sier han.

På Oslo Børs faller Equinor 0,6 prosent til 140,40 kroner, mens Aker BP trekker ned 0,6 prosent til 182,45 kroner.

Bank Norwegian ser rødt

Blant de mest omsatte er utslagene stort sett relativt beskjedne – begge veier.

På den negative siden finner vi Bank Norwegians morselskap Norwegian Finans Holding, som ikke vil gå videre med en EU-banklisens etter anbefaling fra den irske sentralbanken.

Aksjen faller 4,5 prosent til 63,95 kroner.

Nordic Semiconductor er ned 3,3 prosent til 69,70 kroner etter at Danske Bank har nedgradert aksjen til hold.

Yara faller 1,8 prosent til 337,50 kroner på høyest volum hittil, mens Norwegian går tilbake 3,1 prosent til 2,79 kroner.

BerGenBio begynte opp, men faller nå 3,4 prosent til 42,90 kroner etter meldingen i går kveld om positive data fra fase II-studien av bemcentinib i kombinasjon med Keytruda.

Orkla ypper seg

Blant vinnerne finner vi Orkla, som stiger 1,3 prosent til 85,10 kroner på tredje høyeste volum etter at Nordea Markets har oppgradert aksjen til kjøp.

BW LPG utmerker seg positivt, og stiger 5,2 prosent til 28,80 kroner på en oppgradering til kjøp fra Fearnley Securities. Meglerhuset betviler en bedring i ratene på kort sikt, men mener lettere tilbudssituasjon og mer motstandsdyktig etterspørsel vil sørge for bedring mot slutten av 2021.

Vi tar også med Tomra på pluss 1,4 prosent til 350,60 kroner, mens rakettaksjen Endúr stiger nye 2,4 prosent til 2,99 kroner.

I laksesektoren merker vi oss at Bakkafrost stiger 1,8 prosent til 591,50 kroner.

Opp etter emisjon

Kongsberg Automotive stiger 13,9 prosent til 29,3 øre, mens emisjonsaksjene avanserer 12,0 prosent til 14,5 øre på Merkur Market.

Ytterligere to aksjer stiger tosifret.

Axxis Geo Solutions stiger nye 13,9 prosent til 85 øre, mens Merkur Market-noterte Induct spretter opp 16,5 prosent til 6,00 kroner etter gårsdagens melding om oppstart av onboarding av et globalt nettverk av universiteter.

Insr Insurance Group spretter opp 4,7 prosent til 3,79 kroner etter å ha gjort en emisjon over gårsdagens sluttkurs. Avtroppende Altor-topp Hugo Maurstad tok nesten halvparten.

Taperlisten toppes av Aqua Biotechnology, som faller 7,5 prosent til 3,70 kroner.

Nærmest følger Observe Medical og Solstad Offshore, med nedgang på hhv. 6,7 prosent til 12,60 kroner og 5,6 prosent til 56,1 øre.