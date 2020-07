To kriseaksjer snur i pluss – Spetalen og Fredly kan juble

Oslo Børs har tatt seg oppover utover dagen, etter at hovedindeksen snudde i rødt kort tid etter åpning.

Ved lunsjtider står nevnte hovedindeks i 800,63 poeng, ned 0,07 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1,4 milliarder kroner.

Børsen ser ut til å ha flatet ut på nåværende verdier, og tar dermed inn over seg noe av usikkerheten i verden knyttet til en ny bølge med coronasmitte.

Oljeprisen faller

Oljeprisene sliter med å holde seg i positivt lende utover dagen fredag.

Brent-oljen holder seg på stedet hvil på 41,44 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,05 prosent til 39,02 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat brentolje omsatt for rundt 40,30 dollar ved stengetid i Oslo i går.

Det er imidlertid en risiko for at de nye coronatilfellene og oppblussingen av tilfeller over forskjellige steder i verden, vil sette en støkk i markedet.

«Et nytt utbrudd kan treffe bedringen vi har sett i etterspørsel hardt», skriver ANZ Research i et notat.

Til tross for dette viser tall fra både Kina, Europa og USA at det er en vesentlig bedring i oljeetterspørselen.

Sjefstrateg Michael McCarthy i CMC Markets påpeker overfor Reuters at råvaremarkedene har et positiv syn på gjeninnhentingen i verdensøkonomien, til tross for bekymringer for en andre bølge av coronasmitte.

– Det virker som om markedet ignorerer fundamentale tilbuds- og etterspørselsfaktorer, og går på sentiment, sier han.

På Oslo Børs faller Equinor 0,1 prosent til 141 kroner, mens Aker BP trekker ned 0,1 prosent til 183,25 kroner.

Vinnere

I dag er det Kongsberg Automotive som hittil er dagens vinner og stiger 17,7 prosent til 0,30 kroner, mens emisjonsaksjene på Merkur Markets avanserer 11,2 prosent til 0,14 kroner.

Merkur Markets-noterte Induct klatrer også markant i dag: Opp 15,5 prosent til 5,95 kroner. Det er gårsdagens melding om oppstart av onboarding av et globalt nettverk av universiteter som sørger for dagens opptur.

Øystein Stray Spetalens børsskall Element har også snudd en negativ trend fra de siste par dagene og er i dag opp 8,3 prosent til 6,13 kroner. Aksjen er den siste uken ned 19 prosent.

Tapere

BerGenBio er dagens store taper. Aksjen er ned 8,9 prosent til 40,45 kroner og er omsatt for 53 millioner kroner – høyt for denne aksjen og over Mowi, til sammenligning.

Aksjen steg i åpningen etter meldingen i går kveld om positive data fra fase II-studien av bemcentinib i kombinasjon med Keytruda, men har nå snudd.

Ellers er Storm Real Estate ned 8,6 prosent til 2,76 kroner. Aksjen er imidlertid kun omsatt for rundt 15.000 kroner hittil i dag.

Frontline faller også vesentlig i dag og er ned 4,7 prosent til 69,40 kroner. Øystein Stray Spetalen sitter fremdeles short med omlag 1 million aksjer, eller 0,5 prosent av aksjene. Totalt er fem prosent av aksjene shortet i Frontline, noe som kan reduseres etter dagens fall.