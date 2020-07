Bred oppgang preger Europa-børsene

Sjef for den europeiske sentralbanken (ECB), Christine Lagarde uttalte fredag at de verste effektene av coronaviruset trolig er forbi. Likevel, advarer hun myndighetene i eurosonen om at en andre bølge kan være på vei.

- Vi er sannsynligvis forbi bunnpunktet, men en bølge nummer to kan selvfølgelig bli alvorlig.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt stiger ledende DAX 1,02 prosent. Oppgangen ledes av software-selskapet SAP som stiger 2,96 prosent. Elektrogiganten Siemens og bilprodusent Volkswagen følger tett med en oppgang på henholdsvis 2,02 og 1,98 prosent. Storbanken Deutsche Bank går mot strømmen og er i skrivende stund ned 0,21 prosent. Kriserammede Wirecard faller bratt og er ned 47,70 prosent.

I London stiger FTSE 100 1,56 prosent. Ingeniørselskapet Smiths Group er dagens foreløpige vinner med en oppgang på 4,68 prosent. Tett etter følger bilprodusent Rolls Royce med en oppgang på 2,57 prosent. Oljegiganten Royal Dutch Shell og telekom-selskapet Vodafone stiger henholdsvis 1,49 og 1,04 prosent

I Paris stiger CAC 40 1,64 prosent. Worldline som tilbyr betalingsløsninger, er dagens foreløpige vinner med en oppgang på 4,15 prosent. Storbankene BNP Paribas og Credit Agricole stiger og faller henholdsvis 0,57 og 0,22 prosent. Høyere på listen finner vi konsulentselskapet Capgemini og beauty-produsent L’Oreal med en foreløpig kursoppgang på 2,45 og 1,96 prosent.