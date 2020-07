Kriseaksje endelig ute av mørket

Oslo Børs endte uken i rødt territorium.

Hovedindeksen endte i 794,72 poeng, ned 0,81 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5,4 milliarder kroner.

Det ser dermed ut til at børsen tar inn over seg noe av usikkerheten knyttet til en ny bølge med coronasmitte.

Oljeprisen faller

Oljeprisene slet i lang tid med å holde hodet over vann fredag, og var også i rødt da børsen stengte.

Brentoljen sank 1,6 prosent til 40,74 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 2,2 prosent til 38,12 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat brentolje omsatt for rundt 40,30 dollar ved stengetid i Oslo i går.

Oppblussingen av tilfeller over forskjellige steder i verden, ser ut til å sette en støkk i markedet, og investorene er urolige for om vi vil se et nytt etterspørselsfall i oljen.

Sjefstrateg Michael McCarthy i CMC Markets påpeker overfor Reuters at råvaremarkedene har et positiv syn på gjeninnhentingen i verdensøkonomien, til tross for bekymringer for en andre bølge av coronasmitte.

– Det virker som om markedet ignorerer fundamentale tilbuds- og etterspørselsfaktorer, og går på sentiment, sier han.

På Oslo Børs falt Equinor 1,5 prosent til 139,15 kroner, mens Aker BP trakk ned 1,9 prosent til 180 kroner.

Vinnere

Kongsberg Automotive endte som dagens vinner og steg 32 prosent til 0,33 kroner, mens emisjonsaksjene på Merkur Markets avanserte 7,7 prosent til 0,14 kroner.

Selskapet meldte fredag at forretningsklimaet har forbedret seg og at alle fabrikker nå er i drift unntatt i India. Det medfører et lavere likviditetsbehov enn ventet og selskapet vurderer seg videre fullt finansiert ut 2021.

Merkur Markets-noterte Induct klatret også markant: Opp 15,5 prosent til 5,95 kroner. Det er torsdagens melding om oppstart av onboarding av et globalt nettverk av universiteter som sikret fredagens opptur.

Øystein Stray Spetalens børsskall Element snudde også en negativ trend fra de siste par dagene og var fredag opp 9,2 prosent til 6,18 kroner. Aksjen er den siste uken ned 19 prosent.

Tapere

BerGenBio endte som dagens store taper. Aksjen falt 8,9 prosent til 40,45 kroner og ble omsatt for 72 millioner kroner – høyt for denne aksjen og til sammenliging over Aker.

Aksjen steg i åpningen etter meldingen i går kveld om positive data fra fase II-studien av bemcentinib i kombinasjon med Keytruda, men endte markant ned.

Helseaksjenes største utfordring er at selskapene er utsatt for andre selskapers fremskritt i forbindelse med medisiner og vaksiner mot covid-19. Reuters meldte fredag at Astrazeneca og Moderna er nærmest en vaksine mot pandemien.

Frontline falt også vesentlig fredag – ned 5,2 prosent til 69 kroner. Øystein Stray Spetalen sitter fremdeles short med omlag 1 million aksjer, eller 0,5 prosent av aksjene. Totalt er fem prosent av aksjene shortet i Frontline.

Borr Drilling falt 10,9 prosent til 10,60 kroner. Endúr korrigerte 8,2 prosent til 2,68 kroner etter en ekstrem oppgang tidligere i uken.

Ellers er det verdt å nevne at Yara ble dagens mest omsatte og endte ned 3,3 prosent til 332,30 kroner. Nel endte ned 3,6 prosent til 18,69 kroner på høy omsetning.