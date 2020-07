Nytt kraftig fall på Wall Street

Fredag fikk Facebook og Twitter-aksjen juling etter at konsumvaregiganten Unilever ikke lenger skal annonsere på deres sider på grunn av «polarisert atmosfære» i USA.

– Gitt vårt «ansvarlighetsrammeverk» og polarisert atmosfære i USA, har vi besluttet at vi fra nå og i hvert fall ut slutten av året ikke vil kjøre merkevareannonser i de sosiale medie-plattformene Facebook, Instagram og Twitter i USA, skrives det i en e-post Bloomberg har fått tilgang på.

Facebook-aksjen raste ned 8,2 prosent til 216,08 dollar, mens Twitter falt 7,5 prosent og stengte i 29,03 dollar.

Ned, ned og ned

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street falt betydelig fredag, drevet av økt coronasmitte, som vil kunne påvirke gjenåpningen av samfunnet og økonomien.

Den industritunge indeksen Dow Jones falt mest med en nedgang på 2,8 prosent til 25.015,55 poeng, etterfulgt av Nasdaq som var ned 2,6 prosent og stengte i 9.757,22 poeng. S&P 500 var ned 2,4 prosent.

– Antall smittetilfeller øker og gjenåpning blir forsinket, noe som vil påvirke inntjeningen til selskapene. Det er sannsynlig at myndighetene vil innføre flere tiltak som vil føre til en ny økonomisk lockdown, sier Tom Essaye i The Sevens Report til CNBC.

Aksjer som vil få en positiv effekt av gjenåpning fikk seg en trøkk fredag, og United Airlines, American Airlines falt mer enn 5 prosent. Delta og Norwegian Cruise Line falt var ned henholdsvis 3,2 og 5 prosent.

Nike leverte kvartalsrapport fredag og skuffet markedet. Aksjen var ned over 7 prosent.

Banksektoren falt kraftig etter at den amerikanske sentralbanken FED blant annet meldte om forbud for tilbakekjøp, mulige utbyttekutt samt et krav om at bankene må sende inn utbetalingsplanene på nytt senere i år, skriver CNBC.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 6,8 prosent til 34,38.

Gullprisen var opp 0,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.770,88 dollar.

Nordsjøoljen var ned 1,9 prosent etter og ble fredag kveld omsatt for 40,64 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,3 basispunkter til 0,145 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1 basispunkt til 0,17 prosent.

10-års renten falt 3 basispunkter til 0,641 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4 basispunkter til 1,373 prosent.