CMC Markets: Opp eller ned?

Nyhetsbildet flyter over av informasjon som kan påvirke markedet. For tradere er det ikke alltid like lett å vite hva man skal fokusere på. En fin kilde til informasjon kan være podcaster, og en av dem er den ukentlige markedsoppdateringen til Hedgefondforvalter Erik Townsend i podcasten Macrovoices. I denne ukens podcast diskuterer han veien videre for noen av de mest populære spekulasjonsobjektene med sin kollega Patrick Ceresna. Oppsummeringen er slik:

Euro/Dollar

Mange som spekulerer i dollar ser på dollar-indeksen. Merk imidlertid at denne indeksen er svært tungt vektet i euro. Valutakrysset EUR/USD kan derfor var en vel så interessant indikator på hvordan dollaren vil bevege seg.

Euroen koster i dag ca. 1,12 amerikanske dollar. Dette er 10 prosent lavere enn februar 2018, men tett oppunder nivåene på 1,14 like før utbredelsen av Covid-19. 1,14 representerer også et symbolsk tak som euroen i perioden 2015 til 2017 slet med å bryte seg ut av. Siden utviklingen generelt har vært negativ de siste to årene, og man igjen nærmere seg det symbolske taket på 1,14, mener mange nå euroen vil svekke seg mot dollar fremover. Andre argumenterer imidlertid for at FEDs ekstremt ekspansive pengepolitikk vil bidra til å øke inflasjonsforventingene, noe som kan føre til at dollaren svekker seg mot euroen.

Majoriteten av traderne hos CMC Markets er posisjonert for at dollaren skal styrke seg mot euro.

Råvarer

Bloombergs råvareindeks ligger i dag ca. 25 prosent under nivået i mesteparten av 2019. Selv om noe av nedgangen begynte tidlig i januar, har dette hovedsakelig å gjøre med redusert etterspørsel som et resultat av Covid-19. Selv om utviklingen har vært positiv siden starten av april ligger fortsatt indeksen på forholdsvis lave nivåer. Argumenter som taler for oppgang på råvarebørsen er ytterligere pengepolitisk stimuli, økte inflasjonsforventinger og økt aktivitet i økonomien. Hovedargumentet for reversering av de siste tre månedenes oppgang er ny smittebølge med Covid-19. Eksempler på råvarer som befinner seg i en positiv trendkanal er tømmer, gull og olje. Palladium kaffe og mais opplever for tiden litt nedgang i prisene.

Høyrenteobligasjoner

Etter at markedet for høyrenteobligasjoner falt som en sten i mars har gjenhentingen vært formidabel. Fra midten av mars til i dag er mer enn 80 prosent av fallet hentet tilbake. De siste to ukene bærer imidlertid preg av at markedet har mistet noe av sitt positive momentum. Ved inngangen til helgen lå markedet fire prosent lavere enn første uken i juni, noe som kan bety at en ny nedgang står for døren.

S&P500

Etter tre måneder med bullmarked og gjeninnhenting er det store spørsmålet for aksjemarkedet hva som veier tyngst: fundamentale størrelser som arbeidsledighet, inntjening og frykt for ny smittebølge? Eller tillitten til at myndighetene vil gjøre alt for å redde aksjemarkedet ut av krise, uansett. Markedet virker ikke å være helt sikre i øyeblikket, og har etter formidabel innhenting vaket pluss/minus 3100 siden starten av juni.

Hos CMC Markets er det så vidt en overvekt av de som tror markedet nå venter seg en liten nedtur.