Markante børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 2,08 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,69 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,71 prosent, og CSI 300 faller 0,87 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,59 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 2,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 2,22 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,97 prosent.

Coronakrisen

Investorene fortsetter å følge nøye med på coronautviklingen. I USA har antall smittede i enkelte stater økt den siste tiden. Og i blant annet Florida og Texas har denne andre bølgen ført til at enkelt bedrifter igjen må stenge dørene.

«De hardest rammede amerikanske statene har ytterligere forsinket gjenåpningen av økonomien. Noen byer og stater har tatt ytterligere skritt og gjeninnført nedstenginger og andre restriksjoner for å bremse spredningen og presset på helsetjenestene. Jo strengere og mer utbredte begrensninger, desto langsommere kommer den amerikanske økonomien tilbake til normalen», skriver analytikere i Commonwealth Bank of Australia i en rapport, ifølge CNBC.

Analytikerne trekker frem at det er fare for en «double-dip» amerikansk resesjon dersom omfattende restriksjoner blir gjeninnført. De påpeker imidlertid at forbruket i de virusrammede statene fortsetter å ta seg opp, til tross for økende antall smittede.