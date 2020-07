Oslo Børs i rødt

Oslo Børs åpnet ned mandag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 794,30, ned 0,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 468 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,88 prosent til 40,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,84 prosent til 37,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I en rekke land øker nå antall nye smittetilfeller, og mer enn 10 millioner er nå på verdensbasis registrert smittet.

«Den andre smittebølgen er i gang, og det setter en stopper for det positive sentimentet som vi har sett de siste seks til åtte ukene», sier økonom Howie Lee i OCBC-bank i Singapore, ifølge TDN Direkt.

Sjefanalytiker Stephen Innes i AxiCorp sier ifølge nyhetsbyrået at økt spredning fortsetter å være en av de største nedsiderisikoene, ettersom omtrent 30 -50 prosent av BNP kommer fra land som har hatt en forverring av smittetilfeller.

Lee i OCBC mener andre faktorer som begrenser oljeprisens fremgang på dette stadiet inkluderer svake raffinerimarginer, høye oljelagre og gjenopptakelse av amerikansk produksjon.

Equinor faller 0,11 prosent til 139,00 kroner, mens Aker BP faller 0,56 prosent til 179,00 kroner.

Stiger

Nordic Nanovector stiger 15,88 prosent til 23,50 kroner. Selskapet kunne i morges melde at de har fått «fast-track»-status av amerikanske helsemyndigheter for Betalutin.

Kongsberg Automotive (KOA) er mandag morgen opp 20,06 prosent til 0,40 kroner, mens selskapets Merkur Market-noterte aksje stiger 8,43 prosent til 0,15 kroner.

KOA meldte før helgen at forretningsklimaet har forbedret seg og at alle fabrikker, med unntak av i India, er i drift. Det medfører et lavere likviditetsbehov enn ventet, og selskapet vurderer seg nå fullt finansiert ut 2021.

Endúr stiger 4,48 prosent til 2,80 kroner mandag, og er i løpet av de siste tre månedene opp godt over 300 prosent.

Styrene i Endúr og Oceano meldte i helgen at de nå har vedtatt fusjonsplanen mellom selskapene.

Raser

Insr Insurance Group mottok fredag ettermiddag et varsel fra Finanstilsynet, og aksjen faller mandag morgen hele 32,55 prosent til 2,59 kroner.

I varselet fremkom det at Finanstilsynet vurderer å trekke konsesjonen på grunn av uavklart risiko og kontrollproblemer i selskapet.

Blant de mest omsatte aksjene faller Nel 0,91 prosent til 18,53 kroner, mens Norwegian svekkes 1,27 prosent til 2,72 prosent. Aker Solutions er ned 3,00 prosent til 8,42 kroner.