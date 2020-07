Blandet ukesåpning i Europa - Dobling i kriseaksje

Det europeiske markedet sliter med å finne holdepunkter mandag etter at antall globale smittetilfeller passerer 10 millioner.

500.000 dødstilfeller

Søndag viste data fra Johns Hopkins University at antall dødstilfeller har passert 500.000, det melder Marketwatch.

USAs helsesekretær, Alex Azar advarte søndag om at det snart er for sent å foreta forebyggende tiltak mot smittespredning. Uttalelsen kom i lys av at han forventer en økning i smitte- og dødstilfeller ettersom stater som Texas, Arizona, Florida og California har rapportert om utbredt smittespredning.

Ellers i Europa

Over helgen har en sveitsisk nattklubb og den britiske byen Leicester rapportert om nye klynger med smitte. Dette til tross, så forblir smitten på vikende front på kontinentet, og ECB-sjef Christine Lagarde uttalte forrige uke at det verste trolig er forbi.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt stiger ledende DAX 0,40 prosent. På toppen av vinnerlisten finner vi det kriserammede fintech-selskapet Wirecard med en oppgang på hele 107 prosent. Selskapet falt forrige uke mer enn 90 prosent som følge av regnskapsjuks der det ble kjent at omtrent 20 milliarder kroner manglet fra selskapets balanse. Ellers på vinnerlisten befinner Deutsche Bank seg høyt med en oppgang på 1,59 prosent. I den andre enden av listen er blant annet Adidas med en foreløpig nedgang på 0,52 prosent.

I London stiger FTSE 100 0,13 prosent. Oljegiganten Royal Dutch Shell faller 0,38 prosent, mens telekom-selskapet Vodafone stiger beskjedne 0,14 prosent. Videre stiger bilprodusenten Rolls Royce 0,70 prosent.

I Paris faller CAC 40 0,11 prosent. På vinnerlisten finner vi bilprodusenten Renault med en oppgang på 1,69 prosent. Også flyselskapet Airbus letter litt mandag, og er i skrivende stund opp 1,47 prosent. Storbankene Credit Agricole og BNP Paribas stiger, henholdsvis 1,43 og 0,71 prosent. Konsulentselskapet Capgemini faller 1,21 prosent og er blant dagens foreløpige tapere.