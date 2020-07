Europa-børsene henter seg inn

USA-børsen sank markant i forrige uke, som følge av en ytterligere økning i antallet nye coronasmittede. Nedturen inkluderte fredagens fall på 2,4 prosent for S&P 500-indeksen. Den negative utviklingen fortsatte i Asia og Europa tidlig på mandag. De europeiske markedene hentet seg imidlertid inn, og ved to-tiden var den tyske DAX-indeksen opp med en halv prosent. Deutsche Bank var blant vinnerne, med en kursoppgang på over 4 prosent. Markedsverdien ble mer enn halvert fra toppen i februar til bunnen i mars, og den er fortsatt ned med nesten en femdel. Tysklands største bank prises til bare 0,3 ganger den bokførte egenkapitalen, noe som signaliserer at investorene venter store utlånstap i de kommende kvartalene – til tross for at EU gradvis fjerner sine coronabegrensninger og antallet nye smittede er langt lavere enn på den andre siden av Atlanterhavet.