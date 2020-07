Gode tider for gull

Gullprisen fortsetter å stige. Det edle metallet var mandag ettermiddag verdt 1.771 dollar pr. unse, nesten 26 prosent mer enn for et år siden. Den seneste tidens oppgang skyldes delvis at den amerikanske dollaren har svekket seg, men også frykt for at coronakrisen blir verre enn tidligere antatt. Gull regnes typisk som en «trygg havn» i krisetider, samt som en sikring mot høy inflasjon. Én unse koster nå mer enn noen gang på rundt åtte år. Rekorden stammer imidlertid fra den 5. september 2011, da gullprisen var helt oppe i 1.917 dollar.