Børsrakett snur i rødt – vil hente 100 millioner

Oslo Børs endte i grønt mandag.

Hovedindeksen steg 0,67 prosent til 800,06. Det ble omsatt aksjer for 3,52 milliarder kroner.

Oljeprisen

Da børsen stengte var Brent-oljen opp 1,47 prosent til 41,32 dollar fatet, mens WTI-oljen var opp 2,03 prosent til 38,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Nye tall viser at Johan Sverdrup-feltet eksporterer mer enn noensinne. Oljefeltet estimeres å produsere 465.000 fat per dag i august, ifølge Bloomberg.

I juli var det forventet en produksjon på 429.000 fat per dag, men ifølge et notat vil produksjonen stoppes på 376.000 fat per dag for å opprettholde kuttavtalen med OPEC.

Equinor endte opp 0,57 prosent til 139,95 kroner, mens Aker BP endte opp 0,22 prosent til 180,4 kroner. Sistnevnte har nå forlenget kontrakt med Aker Solutions.

Vinnere

Dagens soleklare vinner ble Siem Offshore , som ved stengetid klatret hele 66,25 prosent til 1,33 kroner. Oppgangen kom etter en kraftig økning i oljeprisen. Mot slutten av mai meldte selskapet om refinansieringsløsning med sine långivere.

Nordic Nanovector steg 12,13 prosent til 22,74 kroner. Selskapet kunne i morges melde at de har fått «fast-track»-status av amerikanske helsemyndigheter for Betalutin.

ContextVision gjorde et byks og stengte opp 14,42 prosent til 246,0 kroner. Oppgangen kom etter at selskapet kunngjorde at de har mottatt CE-merkestatus.

Kongsberg Automotive (KOA) endte mandag opp 9,96 prosent til 0,37 kroner, mens selskapets Merkur Market-noterte aksje stiger 10,71 prosent til 0,155 kroner.

KOA meldte før helgen at forretningsklimaet har forbedret seg og at alle fabrikker, med unntak av i India, er i drift. Det medfører et lavere likviditetsbehov enn ventet, og selskapet vurderer seg nå fullt finansiert ut 2021.

SeaBird Exploration steg 3,24 prosent til 4,78 kroner. Oppgangen kommer etter at selskapet i en børsmelding meldte om en ny kontrakt i Nordsjøen.

Tapere

Endúr stengte ned 14,16 prosent til 2,3 kroner per aksje. Analytikerne har store forventninger til selskapet, og omtaler aksjen som en potensiell børsrakett.

Styrene i Endúr og Oceano meldte i helgen at de nå har vedtatt fusjonsplanen mellom selskapene.

Mandag opplyser selskapet i en børsmelding at de vil hente 100 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

Insr Insurance Group mottok fredag ettermiddag et varsel fra Finanstilsynet, og aksjen stupte mandag hele 26,30 prosent til 2,83 kroner.

I varselet fremkom det at Finanstilsynet vurderer å trekke konsesjonen på grunn av uavklart risiko og kontrollproblemer i selskapet.

Blant de mest omsatte aksjene endte Nel opp 1,36 prosent til 18,95 kroner. Norwegian endte ned 3,67 prosent til 2,65 kroner. DNB klatret 1,33 prosent til 129,7 kroner og var dagens mest omsatte aksje.