Wall Street trosser forventningene – alle indeksene stiger

Alle de tre indeksene stengte i pluss.

Indeksene åpnet øyeblikkelig i grønt terreng, til tross for at smitteepisenteret USA har rapportert rekordfart på nye virusutbrudd de siste dagene. Flere starter er i ferd med å stanse gjenåpningen av økonomien skriver medier.

«Coronastatistikken ble verre over helgen, men dette synes ikke å bry investorene» sier en valutastrateg fra Exchange Bank of Canada til CNBC.

Med over 2,5 millioner registrerte smittetilfeller, står stormakten nå for over en fjerdedel av verdens smittede befolkning, ifølge statistikk hentet fra The New York Times.

Dow Jones steg 2,01 prosent til 25.518,37.

29 av de 30 aksjene i indeksen steg. Kun teknologiselskapet Cisco Systems falt i verdi.

I dag var det Boeing-aksjen som hadde størst opptur, etter at den beryktede 737 Max-modellen begynner å sertifiseres for kommersiell virksomhet igjen. Aksjen var vinneren på industriindeksen i dag og steg 14,36 prosent.

Blant storbankene steg Goldman Sachs mest, og stengte 2,33 prosent opp. USAs største bank, JP Morgan Chase, endte på nullsjiktet og steg 0,39 prosent opp etter å ha vært rød mesteparten av dagen.

Også oljeselskapene Exxon Mobil og Chevron hadde godt driv etter oljeprisen fikk seg et rykk senere på dagen. Aksjene steg henholdsvis 1,60 og 1,32 prosent.

Nasdaq steg 1,08 prosent til 9863,29.

Apple var blant aksjene som bidro til mest av oppgangen, med 2,30 prosent oppgang.

Facebook-aksjen stengte 2,11 prosent opp og fikk hentet seg inn etter forrige ukes nedgang. Gigantplatformen var under press ettersom flere selskaper boikottet annonsering på selskapets plattformer, noe som førte til at investorer trakk seg unna aksjen.

Tesla-aksjen imponerte med 5,17 prosent oppgang.

Zoom, et teknologiselskapet som har tjent mye på coronasituasjonen, faller i verdi etter at flere investorer trekker seg ut for å sikre gevinst. Selskapet stengte 3,21 prosent i rødt.

Amazon falt marginalt og stengte 0,46 prosent ned.

S&P 500 steg 1,33 prosent til 3049,18.

Blant vinnerne var flyselskapet Southwest Airways som hoppet nesten 10 prosent etter at Goldman Sachs oppgraderte aksjen til kjøp fra salg.

Klesgigantene Gap imponerte også med 4 prosent kursstigning.

Indeksene ble også generelt preget av de spektakulære tallene fra det amerikanske boligsalget som spratt opp hele 44,3 prosent i mai. Oppgangen er den høyeste siden målingene begynte.

VIX, eller fryktindeksen, falt 5,85 prosent til 32,70.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,90 prosent til 41,39 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,65 prosent til 39,50 dollar per fat.

De lange rentene hadde blandede reaksjoner mandag. Tiåringen falt tre basispunkter til 0,635 prosent, mens 30-åringen økte to basispunkter og steg til 1,39.

Gullprisen er opp 0,07 prosent og handles til 1.781,80 dollar per unse.