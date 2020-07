Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,81 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 1,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,58 prosent, og CSI 300 er opp 1,08 prosent. Hang Seng I Hongkong stiger 0,89 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,89 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 1,98 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 1,15 prosent.

Nøkkeltall

Fra Kina har det tikket inn oppløftende PMI-tall tirsdag morgen.

Tall for industrien endte på 50,9 i juni, opp fra 50,6 måneden før. På forhånd hadde analytikerne spådd en PMI for industrien på 50,4.

For servicesektoren endte PMI på 54,4, en oppgang fra 53,6 i mai.

En indeks over 50 indikerer at aktiviteten vokser.

Også tall for Japans industriproduksjon er lagt frem, og her ble forventningene ikke innfridd.

Industriproduksjonen i landet skal i mai ha falt 8,4 prosent, sammenlignet med et fall på 9,8 prosent måneden før. Analytikerne hadde imidlertid på forhånd spådd en nedgang på 5,6 prosent i mai.

Smitte

Coronautbruddet fortsetter naturlig nok å være hovedfokus for investorene Sjef i Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom, advarte mandag om at «vi fortsatt ikke har sett det verste».

«Til tross for at vi har sett en bedring i mange land, øker pandemien globalt faktisk i styrke. Vi vil alle at dette skal være over. Vi ønsker alle å gå videre i livet, men den harde realiteten er at det fortsatt ikke er i nærheten av å være over», sa han i en uttalelse, ifølge CNBC.

Hongkong-lov

Det meldes tirsdag også at den kinesiske Folkekongressens stående komité enstemmig har vedtatt å innføre en ny sikkerhetslov for Hongkong som trer i kraft 1. juli, melder NTB.

Loven forbyr det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter, og kommer som et svar på de mange og til dels voldelige pro-demokratiske demonstrasjonene som har preget Hongkong det siste året.

Samtidig trakk USA mandag tilbake Hongkongs unike status, og slutter å behandle Hongkong annerledes enn Kina i handelssammenheng.