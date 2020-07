Oslo Børs snur svakt ned

Oslo Børs steg i åpningen tirsdag, men har nå snudd ned.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 799,67, ned 0,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 515 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,56 prosent til 41,46 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,71 prosent til 39,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Mandag steg oljeprisen markant, og optimismen ble forsterket etter at det ble kjent at boligsalget steg kraftig i USA i mai.

– Innhentingen taler for hvordan boligsektoren kan lede veien for en bredere økonomisk innhenting, sier analytiker Lawrence Yun i NAR, ifølge TDN Direkt.

Samtidig øker nå antallet coronasmittede i flere amerikanske stater.

– Det er meget vanskelig å si at etterspørselen er enveiskjørt. Det er fortsatt mye risiko som går begge veier, sier Vivek Dhar i Commonwealth Bank of Australia, ifølge nyhetsbyrået.

– Dette tilsier at oljeprisen er støttet av ordentlig etterspørsel, ikke bare produksjonskutt fra Opec og samarbeidslandene, noe som impliserer at både etterspørsel og tilbud vil bevege seg i motsatt men bullish retninger, sier analytiker Stephen Innes i Axicorp, ifølge Platts.

Equinor faller 1,39 prosent til 138,10 kroner, mens Aker BP svekkes 1,16 prosent til 178,30 kroner.

Rett ned

Endúr stuper 28,26 prosent til 1,65 kroner, etter at selskapet mandag kveld hentet 100 millioner i en vesentlig overtegnet emisjon.

Det ble utstedt 66.666.667 nye aksjer, med tegningskurs på 1,50 kroner.

Midlene fra emisjonen vil ifølge Endúr benyttes som kapitalbase for det nye selskapet som etableres med fusjonen med Oceano.

SoftOx har tirsdag morgen lagt frem sine førstekvartalstall, og melder samtidig at de har mottatt en millionbevilgning fra amerikanske myndigheter.

Aksjen faller 10,53 prosent til 85,00 kroner.

Telenor har blitt ilagt en bot på cirka 1,2 milliarder kroner av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Telegiganten faller 0,63 prosent til 140,90 kroner.

SAS -aksjen faller 1,36 prosent til 9,05 kroner etter at flyselskapet i dag lanserte en enda større rekapitaliseringseringsplan. Den inkluderer blant annet 4 milliarder svenske kroner i kostnadsbesparende tiltak frem til 2022.

Opptur

Sent mandag kveld meldte Norwegian at de nå kansellerer avtaler med Boeing for 97 nye fly.

I tillegg har flyselskapet fremmet krav om tilbakebetaling av alle forhåndsbetalinger knyttet til flyene, samt om kompensasjon for tapene selskapet har hatt knyttet til problemene med 737 MAX og motorproblemene med 787.

Norwegian-aksjen styrkes 4,15 prosent til 2,76 kroner.

Thin Film Electronics stiger 8,60 prosent til 0,47 kroner. Selskapet meldte i morges at deres reparasjonsemisjon ble seks ganger overtegnet.