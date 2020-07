Oslo Børs i rødt – krakk i coronaaksje etter svake kvartalstall

Oslo Børs steg i åpningen tirsdag, men snudde utover dagen og endte i rødt.

Da børsen stengte stod hovedindeksen i 795,22 poeng, ned 0,6 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner.

Svalestup for coronaaksje

SoftOx Solutions la tirsdag morgen frem sine første kvartalstall for året, og meldte samtidig at det har mottatt en millionbevilgning fra amerikanske myndigheter. Selskapet meldte også at det økte driftskostnadene, men fortsatt ikke hadde noe særlig inntekter.

Aksjen stupte 21,6 prosent til 74,50 kroner.

Endúr endte som tirsdagens største taper. Aksjen falt 32,8 prosent til 1,54 kroner, etter at selskapet mandag kveld hentet 100 millioner i en overtegnet emisjon.

Det ble utstedt 66.666.667 nye aksjer, med tegningskurs på 1,50 kroner. Midlene fra emisjonen vil ifølge Endúr benyttes som kapitalbase for det nye selskapet som etableres i fusjonen med Oceano.

PCI Biotech Holding falt 12,3 prosent til 69 kroner på høy omsetning. Aksjen skjøt i forrige uke fart på børs, men korrigerte tirsdag ned.

Thin Film Electronics steg markant i åpningstimene på børs tirsdag, men endte i rødt. Aksjen endte ned 2,6 prosent til 0,41 kroner. Selskapet meldte i morges at deres reparasjonsemisjon ble seks ganger overtegnet.

Telenor har blitt ilagt en bot på cirka 1,2 milliarder kroner av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Telegiganten falt 1,2 prosent til 140,10 kroner på høy omsetning.

SAS-aksjen tumlet ned 13,4 prosent til 7,95 kroner etter at flyselskapet i dag lanserte en enda større rekapitaliseringseringsplan. Den inkluderer blant annet 4 milliarder svenske kroner i kostnadsbesparende tiltak frem til 2022.

Oljeprisen falt

Brent-oljen stod da børsen stengte ned 1,2 prosent til 41,18 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 1,3 prosent til 39,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Etter at Libya igjen meldte seg på eksportlisten tirsdag sank oljeprisen markant. En annen grunn til at prisene sank, er økt coronasmitte og dermed også økt uro og frykt for etterspørselen i tiden fremover.

Libya har siden januar vært i borgerkrig og blitt utsatt for en blokade av østlige styrker. Blokaden har stanset Libyas eksport i hele seks måneder. Landets uttalelse om at de nå vil bidra til økt oljetilbud sender prisene ned.

Samtidig øker nå antallet coronasmittede i flere amerikanske stater og andre steder i verden, blant annet Sør-Amerika.

– Det er meget vanskelig å si at etterspørselen er enveiskjørt. Det er fortsatt mye risiko som går begge veier, sier Vivek Dhar i Commonwealth Bank of Australia, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor falt 2,4 prosent til 136,60 kroner, mens Aker BP ble svekket 2,8 prosent til 175,30 kroner.

Opptur

Dagens vinner ble Scana . Aksjen endte opp 36,5 prosent til 1,14 kroner. Selskapet skrev i en børsmelding at det planlegger å spleise aksjen – 10 til 1. Selskapet har også kjøpt 6.000 egne aksjer.

MPC Container Ships steg også markant i dag – opp 20,9 prosent til 6,60 kroner. Selskapet risikerer konkurs uten rask tilførsel av penger. Uten en restrukturering kan containerrederiet bli nødt å selge skip på brannsalg eller i verste fall gå konkurs.

Mandag meldte selskapet om ekstraordinær generalforsamling for å diskutere refinansiering og reparasjonsemisjon. Møtet vil bli holdt 13. juli.

Mandag meldte Zwipe at det forlenger sitt eksklusive partnerskap i Latin-Amerika. Nyheten sendte aksjen opp 1,5 prosent til 9,48 kroner tirsdag.

Sent mandag kveld meldte Norwegian at de nå kansellerer avtaler med Boeing for 97 nye fly.

I tillegg har flyselskapet fremmet krav om tilbakebetaling av alle forhåndsbetalinger knyttet til flyene, samt om kompensasjon for tapene selskapet har hatt knyttet til problemene med 737 MAX og motorproblemene med 787.

Norwegian-aksjen klatret 2,5 prosent til 2,72 kroner.