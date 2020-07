Børsoppgang i Asia

I Japan faller Nikkei 0,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,78 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,91 prosent, og CSI 300 er opp 1,48 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,53 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,96 prosent.

Hang Seng i Hongkong er stengt onsdag.

Nøkkeltall

Tall fra Caixin viste at kinesisk PMI for industrien endte på 51,2 i juni, opp fra 50,7 måneden før.

På forhånd var det ventet en PMI på 50,5.

I Japan steg den endelige PMI-indeksen for industrien fra 38,4 til 40,1 i juni. De foreløpige tallene viste en indeks på 37,8.

En indeks over 50 indikerer at aktiviteten i økonomien vokser.

Den kvartalsvise Tankan-indeksen i Japan, som er en undersøkelse blant japanske næringslivsledere i rundt 10.000 bedrifter, viser derimot mer pessimisme enn tidligere.

Indeksen endte på minus 34 i andre kvartal, ned fra minus 8. Det er det laveste siden 2009, og det var på forhånd ventet en indeks på minus 31.

– Vi visste at denne Tankan-rapporten kom til å være en for historiebøkene. Det kom til å bli veldig ille, og det ser faktisk ut til å være enda verre enn jeg fryktet, sier Izumi Devalier i Bank of America Global Research til CNBC.