Lovende coronavaksine sender Wall Street rett opp

Ett minutt etter handelen tok til i New York er samtlige indekser i grønt.

S&P 500 er opp 0,3 prosent til 3.110 poeng, Nasdaq er opp 0,23 prosent til 10.176 poeng og Dow Jones stiger 0,46 prosent til 25.921 poeng.

Nyheter om foreløpige positive forskningsresultater i en vaksinekandidat mot coronaviruset sender børsen rett til værs.

Positive vaksinenyheter

Terminkontraktene var lenge i negativt terreng men hentet seg inn etter ADP Employer Services' sysselsettingstall for juni.

Den positive utviklingen på børsen fikk ytterligere moment etter at Biontech annonserte at de sammen med Pfizer har positive tidlige data fra en pågående studie av en vaksinekandidat mot coronaviruset.

Vaksinen ansporet immunrespons hos friske pasienter, men forårsaket også feber og andre bivirkninger, spesielt ved høyere doser, melder TDN Direkt.

Selv om markedet har hentet seg betraktelig inn siden bunnpunktet i mars er det fortsatt betraktelig usikkerhet til stede i markedet.

Endelige tall for innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien i USA var 49,8 i juni. På forhånd var det ventet en indeks på 49,6, ifølge Direkt Makro. Antall nye arbeidsplasser i privat sektor var 2,4 millioner i juni. Det var forventet 3 millioner, så her var virkeligheten noe under estimatene.

Det virker imidlertid ikke som de noe skuffende makrotallene har noen innvirkning på investorene onsdag.

Øker i rekordfart

Antallet nye smittede av coronaviruset i USA steg med mer enn 47.000 tirsdag, med California, Texas og Arizona som nye episentre.

Så langt har over 12 stater stanset eller trukket tilbake gjenåpningene ettersom nye tilfeller i USA har steget 40 prosent den siste uken, ifølge CNBC.

Cruiseskipoperatøren Norwegian Cruise Line Holdings stiger 3,1 prosent til 16,94 dollar kort tid etter handelen er i gang. Royal Caribbean Cruises klatrer3,9 prosent til 52,25 dollar. Carnival Corp stiger 3,5 prosent til 16,99 dollar.

Fedex stiger også 12 prosent etter bedre enn ventede kvartalstall på bakgrunn av flere hjemleveringer i lys av coronaviruset.