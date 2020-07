Aksje falt fem prosent etter at storaksjonær lempet ut aksjer

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,95 prosent før den sluttet på 802,77 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 4,1 milliarder kroner.

Det er verdt å merke seg at Kahoot! la på seg 10,3 prosent og sluttet på 35,30 kroner. Selskapet skal ha en trading-update torsdag.

Olje

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,72 dollar, opp 0,3 prosent. Ifølge TDN Direkt vil Opec-produksjonen i juni være på det laveste nivået på to tiår og landene skal i snitt ha kuttet produksjonen til 22,6 millioner fat pr. dag.

Equinor gikk opp 0,7 prosent til 137,55 kroner mens Aker BP la på seg 5,3 prosent og sluttet på 184,60 kroner.

Fjordkraft

BKK har solgt åtte millioner aksjer i Fjordkraft, tilsvarende 7,65 prosent av totalt utestående aksjer, til en gjennomsnittskurs på 74,50 kroner stykket og frigjør dermed i underkant av 600 millioner kroner.

Etter transaksjonen sitter BKK på en eierandel på 7,59 prosent, noe som gjør energikonsernet til selskapets nest største aksjonær.

Aksjen falt 4,8 prosent til 75,10 kroner.

Storebrand

15. juli legger Storebrand frem sine kvartalstall.

«Forventningene til ekstraordinære utbytter har riktignok kommet ned de siste månedene, men på våre estimater vil annualisert direkteavkastning basert på ordinært utbytte fortsatt ligge på det vi mener er attraktive 6 prosent for 2020», skriver DNB Markets i en oppdatering. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 70 kroner.

Dog er de ikke like optimistiske som Nordea Markets, der analytiker Thomas Svendsen opererer med et kursmål på 80 kroner.

Aksjen klatret 3,0 prosent til 51,12 kroner.

Bolig

Solon Eiendom solgte gjennom datterselskapene 105 boliger i andre kvartal, mot 23 boliger i tilsvarende periode året før. Aksjen gikk opp 3,9 prosent til 31,70 kroner.

Samtidig har det blitt kjent at Selvaag Bolig solgte 186 boliger for 920 millioner kroner i andre kvartal. Aksjen falt 6,9 prosent til 53 kroner.

– Markedet har vært utfordrende, men forholdene tatt i betraktning har vi solgt godt, spesielt i Stor-Oslo, sier adm. direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig i en melding.