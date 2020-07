Oslo Børs åpner svakt opp

Oslo Børs steg svakt i åpningen torsdag, men har nå snudd ned.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 801,25, ned 0,19 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 402 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,14 prosent til 42,09 dollar fatet, mens WTI-oljen er uendret på 39,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

De amerikanske oljelagrene falt i forrige uke med 7,2 millioner fat til 533,5 millioner fat. Det var på forhånd ventet et lagertrekk på bare 0,7 millioner fat.

I Opec+ fortsetter man ifølge TDN Direkt å sørge for at alle overholder sine avtalte produksjonskutt. Etterlevelsen var i juni på 107 prosent, betydelig opp fra 77 prosent måneden før.

Saudi-Arabia truer ifølge nyhetsbyrået imidlertid med ny oljepriskrig dersom andre Opec-medlemmer ikke kompenserer for at de ikke har overholdt produksjonskuttene.

Optimismen blir også dempet av coronatall, blant annet fra USA. Der ble det i går for første gang registrert mer enn 50.000 nye smittetilfeller, og mer enn tolv stater utvider eller innfører nå ny nedstenging.

En tjenestemann i Verdens helseorganisasjon advarte onsdag ifølge CNBC om at enkelt land nå muligens bør innføre lockdown.

Equinor er ned 0,51 prosent til 136,85 kroner, mens Aker BP faller 1,52 prosent til 181,80 kroner.

Opptur

ArcticZymes (tidligere Biotec Pharmacon) stiger torsdag morgen 15,54 prosent til 34,20 kroner.

Selskapet meldte i morges at de har inngått en avtale med ReiThera for levering av Salt Active Nuclease, som skal brukes i utvikling og produksjon av ReiTheras nye coronavaksinekandidat.

Kahoot! melder om solid vekst i andre kvartal på hele 317 prosent, og oppjusterer nå også guidingen for hele året. Aksjen stiger 7,08 prosent til 37,80 kroner.

Siem Offshore løftes 33,00 prosent til 1,33 kroner. Selskapet har nå kommet til enighet med sine kanadiske lånegivere.

Ellers blant tungvekterne klatrer Nel 0,46 prosent til 18,62 kroner, mens Storebrand styrkes 1,60 prosent til 51,94 kroner.

Veidekke er torsdag opp 2,92 prosent til 120,00 kroner, etter at de meldte at deres danske datterselskap er tildelt to nye prosjekter.

I rødt

Blant de mest omsatte aksjene faller PCI Biotech 4,31 prosent til 73,30 kroner. Mowi er ned 1,69 prosent til 177,90 kroner, og Norsk Hydro svekkes 1,09 prosent til 26,28 kroner.

Aqua Bio Technology topper torsdag taperlisten med et fall på 13,73 prosent til 4,40 kroner.