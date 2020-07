Bred oppgang på Europa-børsene

Alle de ledende europeiske børsene er markant opp ved lunsjtider etter håp om at en coronavaksine nærmer seg.

Ser til amerikanske jobbtall

Investorenes øyne har rettet seg mot amerikanske jobbtall (U.S. payrolls) som offentliggjøres senere i dag. Det er på forhånd ventet en en økning på 2,9 millioner jobber, ifølge konsensusestimater fra Trading Economics.

Usikkerhet rundt nye smittetilfeller

Markedet preges torsdag også av usikkerhet ettersom smittetall fra USA fortsetter å skyte i været. Antall nye smittetilfeller hoppet onsdag med 50.000 og representerer dermed en rekordhøy økning på dagsbasis.

- Gitt rekordhøy smittespredning i enkelte amerikanske stater er det lite potensial for at jobbtallene klarer å trigge et lignende positivt sentiment som det gjorde for fire uker siden, skriver analytikere i UniCredit ifølge Reuters.

Den brede europeiske indeksen, Stoxx 600, som inneholder 600 små, mellomstore og store selskaper fra 17 europeiske land stiger 1,25 prosent. Indeksen er dermed i ferd med å notere seg for fjerde dag på rad med oppgang.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt stiger DAX 1,99 prosent. Blant dagens vinnere er kjente selskaper som storbanken Deutsche Bank og retaileren Adidas med en oppgang på henholdsvis 3,91 og 3,11 prosent. Bilprodusent Volkswagen stiger på sin side 2,61 prosent. I andre enden av listen finner vi kriserammede Wirecard som fortsetter sin volatile reise med en nedgang på 27,82 prosent.

I London stiger FTSE 100 0,87 prosent. Oljegiganten Royal Dutch Shell stiger beskjedne 0,29 prosent. Telekom-selskapet Vodafone stiger 1,42 prosent, mens bilprodusenten Rolls Royce er dagens foreløpige vinner med en oppgang på 4,66 prosent.

I Paris stiger CAC 40 1,57 prosent. Bilprodusenten Renault og flyprodusenten Airbus er begge å finne på den foreløpige vinnerlisten med en oppgang på henholdsvis 4,02 og 3,99 prosent. Storbankene BNP Paribas og Credit Agricole stiger på sin side 4,62 og 3,68 prosent.