Finansaksjer i medvind

USA-børsene la i denne uken bak seg det beste kvartalet siden 1998, og oppgangen fortsatte i Europa og Asia på torsdag. Japans Nikkei 225 la bare på seg 0,1 prosent, men Hang Seng- og Shanghai-indeksene skjøt opp med henholdsvis 2,9 og 2,1 prosent. Blant de mest likvide asiatiske aksjene gjorde fire kinesiske finansselskaper det best, med kursløft på mellom 6 og 10 prosent. De gir i praksis giret eksponering mot børsene generelt.

Også i Europa var børsutviklingen imponerende. Ved ett-tiden var Frankfurts DAX-indeks opp med 1,6 prosent, mens CAC 40 i Paris økte med 1,4 prosent. Milan-børsen, som er langt mer volatil, klatret nesten 2 prosent. Igjen var finansaksjene blant vinnerne. UniCredit og Societe Generale, to av Europas største banker, leverte kursløft på 4-5 prosent. Det sørafrikanske forsikringsselskapet Old Mutual, som i 2006 kjøpte svenske Skandia og har virksomheter over hele verden, økte markedsverdien med nesten 5 prosent.