Bred oppgang på Wall Street etter overraskende makrotall

Utviklingen kom i kjølvannet av nye overraskende makrotall og rekordhøye smittetall som også påvirker børsene.

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) økte med 4,8 millioner i juni. Det var ventet at antall sysselsatte skulle øke med 3,0 millioner, ifølge Reuters.

Økningen i sysselsettingen var den største siden de amerikanske myndigheters målinger startet i 1939. Samtidig sank ledighetsraten til 11,1 prosent, mens det var ventet en ledighet på 12,3 prosent.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viste at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,43 millioner forrige uke (per 27.juni).

USAs handelsbalanse for varer og tjenester endte med et underskudd på 54,6 milliarder dollar i mai, mens det var ventet et underskudd på 53 milliarder dollar.

Onsdag ble det satt ny smitterekord av coronaviruset i USA og globalt, der det ble bekreftet henholdsvis 51.097 og 196.963 nye smittetilfeller.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,36 prosent til 25.827,4 og er med det ned 9,5 prosent i år.

23 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Apotekkjeden Walgreens Boots Alliance ble dagens vinner etter en oppgang på 2,7 prosent.

Walt Disney var dagens taper etter en nedgang på 0,7 prosent.

Kjente selskaper som Exxon Mobil og Boeing steg henholdsvis 0,9 og 0,3 prosent. Oppgangen i oljegiganten Exxon Mobil kom til tross for at analytiker i Goldman Sachs, Neil Mehta, kom med ny anbefaling der han anbefaler å selge aksjer i selskapet.

Flygigant med dystre utsikter

S&P 500 endte opp 0,45 prosent til 3.130,0. Det vil si at indeksen har falt 3,1 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Noble Energy etter at aksjen hoppet 7,8 prosent.

Inne på taperlisten var American Airlines etter en nedgang på 2,4 prosent. Selskapet ser frem i tid og forventer lavere kapasitet sommeren 2021, sammenlignet med 2019. Bakgrunnen for nedgangen vil være et resultat av lavere etterspørsel, som følger av coronakrisen.

Den amerikanske flygiganten forventer også at de vil kutte flere internasjonale forbindelser, blant annet mellom Los Angeles og flere asiatiske land.

DISH Network var øverst på taperlisten etter et fall på 4,5 prosent.

Knuste forventning

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,52 prosent til 10.207,6. Indeksen har dermed steget 13,8 prosent siden nyttår.

Facebook falt 1,7 prosent, mens Apple var uforandret og Amazon steg 0,4 prosent.

Netflix var ned 1,8 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,9 prosent og Tesla hoppet 8,0 prosent.

Utviklingen i Facebook-aksjen kom etter at flere kjente varemerker boikotter plattformen. Zuckerberg forklarer at selskapet aldri kommer til å endre retningslinjene, som følger av en boikott.

Hoppet i Tesla-aksjen kom etter at selskapet la frem en smakebit på hva andre kvartal har å tilby. Bilprodusenten leverte 90.650 biler i andre kvartal, noe som var langt over FactSet-konsensus på 72.000 biler.

Dagens vinner ble Genius Brands International etter en oppgang på 53,7 prosent.

Aksjonærene i biotek-selskapet, Moderna, opplevde at aksjen falt tilbake 4,9 prosent. Fallet kom etter nyheten om at det vil utsette sen fase av utviklingen av en coronavaksine, muligens med noen uker.

Høyest på taperlisten var MYOS RENS Technology, som stupte 30,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,6 prosent til 27,9.

Gullprisen var opp 0,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.788,7 dollar.

Nordsjøoljen var opp omtrent 2,0 prosent til tross for at motstridende nyheter skapte full forvirring i oljemarkedet.

3-måneders renten steg 0,8 basispunkter til 0,145 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,6 basispunkter til 0,156 prosent.

10-års renten falt 0,5 basispunkter til 0,673 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 0,9 basispunkter til 1,433 prosent.