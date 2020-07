Virusfrykt sender Europa-børsene ned

Europa-børsene steg bratt torsdag etter at jobbtall fra USA (non-farm payrolls) viste en rekordhøy økning i antall sysselsatte.

Legger en demper på knallsterke USA-tall

Etter fire strake dager med oppgang i Europa ligger de toneangivende indeksen an til å ende dagen i rødt. Gårsdagens jobbtall fra USA blir fredag overskygget av et stigende antall smittetilfeller i 40 av 50 amerikanske stater. Videre tiltrekker også nyheten om at coronaviruset muligens har mutert til en mer smittsom variant negativ oppmerksomhet.

- Det ser ut til at smittefrekvensen har økt som følge av at coronaviruset har mutert, men det er fortsatt for tidlig å kunne si noe for sikkert, sa smittevernsekspert, Dr. Anthony Fauci ifølge Marketwatch.

Knallsterke makrotall

Nedgangen i markedet fredag blir noe dempet av knallsterke makrotall fra Eurosonen. Innkjøpsindeksen (PMI) i eurosonen noterte seg for 48,3 i juni, opp fra 30,5 i mai, og over forventing på 47,3. Særlig Spania opplevde massiv økning hvor innkjøpsindeksen hoppet til 50,2 fra 27,9 foregående måned.

Stoxx 600 indeksen, som inneholder 600 små, mellomstore og store selskaper fra 17 forskjellige europeiske land faller 0,53 prosent fredag etter å ha notert seg for fire strake dager med oppgang.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt faller ledende DAX 0,32 prosent. Dagens foreløpige vinner er det kriserammede fintech-selskapet Wirecard med en oppgang på 7,74 prosent. I andre enden av listen er blant annet Volkswagen og Adidas med et fall på henholdsvis 0,87 og 0,74 prosent. Storbanken Deutsche Bank faller 0,91 prosent.

I London faller FTSE 100 0,91 prosent. Oljeprodusenten Royal Dutch Shell er blant dagens foreløpige tapere med et fall på 1,54 prosent. Telekom-selskapet Vodafone går mot strømmen fredag og er i skrivende stund opp 0,32 prosent. Bilprodusenten Rolls Royce er dagens foreløpige taper med en nedgang på 4,79 prosent.

I Paris faller CAC 40 0,74 prosent. Bilprodusentene Renault og Peugeot er langt nede på listen med fall på henholdsvis 2,10 og 2,15 prosent. Flyprodusenten Airbus står også med svak kursutvikling fredag og faller 1,84 prosent. Betalingsselskapet Worldline er dagens foreløpige vinner med en oppgang på 1,57 prosent.