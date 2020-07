Kursfall for luksusprodusent

USA-børsene vinglet på torsdag, da en rapport viste en overraskende sterk vekst i antallet nyansatte...mens en annen skuffet med et uventet høyt antall søknader om arbeidsledighetstrygd. Det endte med at Dow Jones Industrial Average bare steg med 0,4 prosent. Stemningen var bedre i Asia, hvor Nikkei 225 og Shanghai-indeksen på fredag la på seg henholdsvis 0,7 og to prosent.

I Europa pekte pilene hovedsakelig nedover. Ved ett-tiden på fredag var Londons FTSE 100 ned med 0,9 prosent, mens de øvrige europeiske indeksene typisk sank med 0,2-0,7 prosent. Burberry Group, som produserer dyre klær og andre moteprodukter, var blant taperne, med et kursfall på nesten tre prosent. En salgsanbefaling fra sveitsiske UBS bidro til nedturen. Banken ser en nedside på nær 40 prosent, som følge av coronakrisens effekt på selskapets omsetning. Burberry Group vil den 15. juli legge frem en oppdatering over inntektsutviklingen i perioden april-juni.