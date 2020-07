Sterk oppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,49 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 4,24 prosent, og CSI 300 er opp 4,28 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 3,45 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 1,79 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,21 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,94 prosent.

Ny oppgang i vente

Jackson Wong, direktør for kapitalforvaltning i Amber Hill Capital skrev i en epost til CNBC at «bull-stemningen» i kinesiske fastlands-aksjer driver markedene

Wong skrev også at den plutselige økningen i handelsvolumet, i tillegg til økningen for Shanghai Composite forrige uke, har hevet investorenes forventninger om at det kommer enda et «bull-race».

Hao Hong fra Bank of Communications var delvis enig i Wongs vurdering og sier til CNBC at Shanghai Composite har brutt igjennom det 850 dager lange glidende gjennomsnittet.

– Markedet fortsetter å tro at sentralbanken vil bidra mer, blant annet på grunn av Kinas nylige kreditt- og monetære ekspansjon, sier Hong.