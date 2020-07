Børsrally i Europa

Det europeiske aksjemarkedet stiger bredt på ukens første handelsdag etter tegn på økonomisk bedring.

Solide USA-tall

Markedet fikk forrige uke en skikkelig boost etter at amerikanske jobbtall (non-farm payrolls) torsdag viste at det ble skapt 4,8 millioner nye jobber i juni, langt over forventning. Videre rapporterte Tyskland en 10,4 prosent vekst i ordre fra industrisektoren for mai. Økningen til tross, aktiviteten ligger fortsatt 29,3 prosent lavere enn mai i fjor.

Også i Irland viser tall fra sentralbanken kraftig bedring etter at syv dagers glidende gjennomsnitt på irsk kortaktivitet kun befinner seg fire prosent lavere enn nivåene fra tidlig mars.

Spørsmålet fremover blir hvorvidt aksjemarkedet kan bygge videre på det positive sentimentet med et økende antall smittetilfeller flere steder i verden.

Goldman nedgraderer

Flere amerikanske stater møter nå kun ett eller ingen av de CDC-anbefalte kriteriene for gjenåpning, det melder Goldman-analytikere ifølge Marketwatch. Videre nedgraderer storbanken estimatet på økonomisk vekst i USA til en nedgang på 4,6 prosent, fra tidligere 4,2 prosent.

Den brede Stoxx 600 indeksen stiger 1,19 prosent.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt stiger ledende DAX 1,25 prosent. Dagens foreløpig suverene vinner er storbanken Deutsche Bank med en oppgang på 4,28 prosent. Bilprodusenten Volkswagen og retaileren Adidas er også blant selskapene på vinnerlisten med en oppgang på henholdsvis 2,11 og 2,49 prosent. Kriserammede Wirecard er dagens soleklare taper så langt med en nedgang på hele 19,73 prosent.

I London stiger FTSE 100 1,69 prosent. Eiendomsselskapet Persimmon Plc er dagens foreløpige vinner, opp 5,92 prosent. Tett etter følger bilprodusenten Rolls Royce med en kursoppgang på 4,79 prosent. Oljegiganten royal Dutch Shell stiger også kraftig, og er i skrivende stund opp 2,50 prosent. Ellers i London stiger storbanken Standard Chartered kraftig, og er for øyeblikket opp 4,10 prosent.

I Paris stiger CAC 40 1,32 prosent. Storbankene BNP Paribas og Credit Agricole befinner seg begge høyt på den foreløpige vinnerlisten med en oppgang på henholdsvis 3,65 og 2,34 prosent. Ellers i Paris får også bilprodusentene Renault og Peugeot et løft mandag, og er i skrivende stund opp 2,38 og 2,62 prosent. Leverandør av betalingsløsninger, Worldline er dagens foreløpige taper med en nedgang på 0,41 prosent.