God start på uken

Asia-børsene steg kraftig på mandag. Shanghai- og Hang Seng-indeksene var opp med henholdsvis 5,7 og 3,8 prosent. De kinesiske finansaksjene fortsatte å hente seg inn, med kursløft på over ti prosent for blant andre China Life Insurance, China Merchants Bank og China Pacific Insurance. Nettgiganten TenCent og den japanske legemiddelprodusenten Chugai var derimot blant taperne, idet markedet gradvis legger coronakrisen bak seg og satser på en rask innhenting.

Også de europeiske børsene steg. Ved 13-tiden på mandag var Londons FTSE 100-indeks, som er særlig eksponert mot finanssektoren, opp med 1,9 prosent. Tyske DAX og franske CAC lå ikke langt etter, men for danske aksjer var økningen begrenset til bare 0,5 prosent. Igjen var finansaksjene blant de store vinnerne. Listen over de fem aksjene med størst kursoppgang inkluderte blant annet ABN Amro, HSBC og Standard Chartered. Skandalebefengte Wirecard lå i den andre enden av spekteret, med et kursfall på 17 prosent.