Wall Street åpner uken kraftig opp

Noen minutter ut i handelen på Wall Street stiger alle de tre toneangivende indeksene.

Hjulpet av gode jobbtall

Wall Street bygger videre på forrige ukes gode sentiment etter at det ble kjent at amerikanske jobbtall (non-farm payrolls) steg med 4,8 millioner jobber, langt mer enn forventet. Videre mottar Wall Street støtte fra de asiatiske markedene som startet uken svært godt, Shanghai Composite i Kina steg blant annet mer enn fem prosent.

Virusfrykt

Til tross for at det amerikanske markedet åpner solid opp legger bekymringen om økt smittespredning en demper på optimismen. Verdens helseorganisasjon (WHO), rapporterte søndag en økning i antall nye smittetilfeller på 200.000, noe som er rekordhøyt. I USA er det også for øyeblikket rekordhøy spredning i enkelte nøkkelstater, og investorene frykter følgelig at myndighetene må sette en brems på gjenåpningene av økonomien for å begrense smitten.

Opp, opp og opp

Dow Jones stiger 1,48 prosent til 26.210,51. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs stiger bredt med en oppgang på henholdsvis 1,90 og 2,35 prosent. Stiger gjør også teknologigigantene Apple og Microsoft, og er etter få minutter opp 2,03 og 1,20 prosent. Flyprodusenten Boeing letter litt noen minutter ut i handelen og er i skrivende stund opp 1,87 prosent.

Videre stiger oljeselskapene Exxon Mobil og Chevron i takt med oljeprisen, og er rett etter åpning opp 1,13 og 1,62 prosent.

S&P 500 stiger 1,36 prosent til 3.173,29. På S&P er det bred oppgang å spore i cruise- og flybransjen. Cruiseselskapene Carnival Corp, Norwegian Cruise Line og Royal Caribbean stiger alle, opp henholdsvis 1,76, 2,79 og 3,37 prosent. Videre stiger flyselskapene American Airlines og Delta Air Lines 2,56 og 1,14 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite stiger til 10.362,05, opp 1,49 prosent. Facebook faller beskjedne 0,06 prosent, mens Amazon stiger 1,64 prosent. Noe av kursoppgangen i sistnevnte skyldes at analytiker Piper Sandler fortsatt ser en oppside på drøye 20 prosent til tross for nylig kursoppgang. Streaminggiganten Netflix stiger på sin side 0,79 prosent. Google-eier Alphabet åpner uken opp 1,10 prosent.

Transporttjenesten Uber stiger 4,37 prosent, kursoppgangen skyldes i hovedsak oppkjøpsrykter rundt matleverandøren Postmates. Avtalen skal etter ryktene beløpe seg til 2,65 milliarder dollar.