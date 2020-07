Wall Street synes ikke å bry seg om den dramatiske oppgangen i smittetilfeller i USA.

Wall Street steg markant mandag, etter at børsene tok seg langhelg i forbindelse med feiringen av USAs grunnlovsdagen 4. juli. Teknologiaksjene viste vei.

Ser over 25 prosent stigning innen nyåret

«Økonomien gjør det mye bedre enn det de fleste økonomer tror», sier sjefstraget Jeff Saut i Capital Wealth Planning til CNBC.

«Det er mulig at vi stagnerer på dette nivået i noen måneder til, men vi vil få en raketteffekt før utgangen av året. Jeg ser S&P 500 på over 4.000 poeng» fortsetter sjefstrategen.

Dette tilsvarer over 25 prosent økning fra dagens nivå.

Rekordsmitte

Mens børsene skyter fart, gjør smittetallene det samme. I USA registreres det over 45.000 nye smittetilfeller hver dag. Dette tilsvarer en nesten dobbelt så rask smittespredning som den for to uker siden, skriver The New York Times.

Nesten alle delstatene opplever økt smitte, og flere blant de store statene utsetter gjenåpningsprosessen.

Amazon, Tesla og Netflix slår nye rekorder

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 2,21 prosent til 10.433,65. Indeksen har dermed steget 16,1 prosent siden nyttår, og noterte i tillegg ny all-time high.

Nasdaq var indeksen som gjorde det best i dag. Oppgangen var hovedsakelig ledet av de største teknologiaksjene, populært omtalt som FAANG-aksjene.

Både Apple, Microsoft, Amazon og Tesla slo nye rekorder i dag. I tillegg steg også Adobe, NVIDIA, Ebay, Salesforce, SAP, Accenture, Eli Lilly og Amgen til ny all-time high.

Mens Jeff Bezos' Amazon har blant annet nådd den etterlengtede milepælen om å passere 3.000 dollar per aksje. Aksjen stengte over 5 prosent opp og havnet på en sluttkurs på 3.041 dollar.

Kanskje enda mer imponerende var livsverket til Elon Musk, som har steget nesten 40 prosent de siste fem dagene. Aksjen hoppet hele 12,6 prosent og stengte på 1.361 dollar.

Netflix, det minste selskapet blant de tre, fikk også ny all-time high i dag og stengte 3,4 prosent opp på 493,8 dollar.

Apple, Alphabet (Google) og Microsoft steg også minst 2 prosent i dag, og bidro derfor til mye av oppgangen på Nasdaq.

Økte over 400 poeng

Dow Jones steg 1,78 prosent til 26.286,83 og er med det kun 8,0 prosent ned i år.

De siste tre månedene har industriindeksen, som består av 30 av USAs viktigste selskaper, imidlertid steget 25 prosent.

29 av de 30 selskapene i indeksen steg. Det var kun Walmart som endte dagen i minus, og stengte beskjedne 0,33 prosent ned.

Banksektoren var kanskje industrien som imponerte mest i dag. Goldman Sachs ble dagens vinner med over 5 prosent kursvekst, mens flaggskipet JP Morgan Chase havnet hakk i hel 2,3 prosent opp. Finansselskapet American Express steg hele 2,4 prosent.

Oljeselskapene Chevron og Exxon Mobil endte dagen flatt og stengte rett over nullsjiktet med grønne tall.

S&P 500 steg 1,59 prosent til 3.179,68.

USAs breddeindeks har dermed økt over 6 prosent i verdi siden nyttår.

Foruten de andre selskapene, imponerte også restaurantkjeden Chipotle Mexican Grill som stengte over 6 prosent opp. Flygiganten Boeing endte nesten 4 prosent opp.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, økte 0,61 prosent til 27,83.

Gullprisen var opp 0,26 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.794,70 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,63 prosent etter OPEC fortsetter å holde tilbudssiden innsnevret.

3-måneders renten steg tre basispunkter til 0,147 prosent.

Renten på 2-åringen var opp fire basispunkter til 0,161 prosent.

10-åringen steg åtte basispunkter til 0,682 prosent.