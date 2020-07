Blandet stemning i Asia

I Japan er Nikkei ned 0,60 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,64 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,32 prosent, og CSI 300 er opp 1,82 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,12 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,53 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,61 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,10 prosent.

Sterk mandag

Aksjer i fastlands-Kina fortsatte å stige mandag etter at det statlige China Securities Journal sa at investorene burde se frem til «formueseffekten av kapitalmarkedene» og et fremtidig «bull-marked».

Det førte til at Shanghai Composite la på seg 5,7 prosent, mens Shenzhen-indeksen økte med 1,12 prosent. Hongkongs Hang Seng-indeks steg 1,36 prosent.

Rentebeslutning i Australia

Markedene i Asia avventet tirsdag rentebeslutningen fra Reserve Bank of Australia (RBA).

«Rentebeslutningen fra Reserve Bank of Australia forventes å holdes stabil mens den fortsetter å vurdere utsiktene. Selv i det beste oppsidsscenarioet vil full økonomisk utvinning ta år», skriver Ray Attrill, leder for valutastrategi i National Australia Bank , i et notat før rentemøtet.

«Styret har besluttet å holde renten uendret på 0,25 prosent, inkludert avkastningen på 3-årige australske statsobligasjoner med 25 basispunkter», skriver Philip Lowe, leder for monetære beslutninger i RBA, i en uttalelse tirsdag.