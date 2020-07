Fallet tiltar på Oslo Børs - Opptur i tank

Ved lunsjtider er Oslo Børs ned 0,86 prosent til 803,07. Hittil er det omsatt aksjer for 1,67 milliarder kroner.

Oljeprisen faller

Brent-oljen er i skrivende stund ned 1,04 prosent til 42,65 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 1,30 prosent til 40,10 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,13 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen faller tirsdag etter at 16 amerikanske delstater har rapportert rekordhøye daglige smittetall i løpet av de første dagene i juli. Følgelig priser investorene inn at oljeetterspørselen skal falle som følge av potensielle nedstengninger for å begrense smittespredningen.

- Det er for tiden blandede signaler som spiller inn på oljeprisen. På den ene siden har vi økonomisk bedring i Europa og Asia som gir støtte, men økt smitte i USA og andre steder putter en brems på et skikkelig momentum, sier Jeffrey Halley, seniormarkedsanalytiker ifølge Reuters.

Oljeaksjene

Ved lunsjtider faller Equinor 1,19 prosent til 137,40 kroner. Aker BP stiger 0,73 prosent til 185,10 kroner, mens DNO faller 0,07 prosent til 5,95 kroner.

Liten opptur for tankaksjene

Oljetank-selskapene på Oslo Børs stiger tirsdag etter en solid stigning i ratene i går. Ifølge en Twitter-oppdatering fra Cleaves-analytiker, Joakim Hannisdal steg VLCC-ratene 38 prosent til 27.000 dollar dagen i går.

Fredriksen-kontrollerte Frontline stiger 3,65 prosent til 70.90 kroner. Okeanis Eco Tankers stiger 3,99 prosent til 57,40 kroner. ADS faller 0,53 prosent til 18,60 kroner, mens Hunter stiger beskjedne 0,45 prosent til 3,375 kroner.

Øvrige selskaper med utslag

Biotech-selskapet BerGenBio stiger 7,37 prosent til 40,80 kroner etter at selskapet tidligere tirsdag meldte om deltakelse på et corona-forum 9. juli. Selskapet er det siste året opp hele 222 prosent.

Det relativt nynorterte ESG-selskapet Cloudberry er blant selskapene på taperlisten tirsdag etter at det ble meldt om at selskapet vurderer å hente 150 millioner kroner. Cloudberry faller 18,87 prosent til 13,71 kroner.

Shipping-selskapet MPC Container Ships er dagens foreløpige taper med en nedgang på 32,23 prosent til 4,08 kroner. Fallet skjer i lys av at selskapet vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på 27,5 millioner dollar til pålydende 1,00 kroner pr. aksje.

IT-sektoren stiger i motsetning til børsen tirsdag. Blant aktørene som rører på seg er Crayon med en foreløpig oppgang på 2,36 prosent. Videre stiger konsulentselskapet Bouvet 3,20 prosent.

Av øvrige store selskaper faller DNB, Yara og MOWI henholdsvis 2,28, 1,44 og 0,34 prosent. Nel er dagens foreløpig mest omsatte aksje med sine 206 millioner kroner, aksjen faller 3,44 prosent til 20,75 kroner.