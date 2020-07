Analytiker gjentar beskjed: – Aksjer kan falle 40 prosent

Tidligere i år sa finansanalytiker og kommentator Gary Shilling at aksjemarkedet kan oppleve kraftig nedgang, og at aksjer kan falle inntil 40 prosent.

– Ikke la deg lure av den siste oppgangen i markedet. Markedet begynner å ligne på krasjet i 1929 og starten av 1930-årenes store depresjon, sa Shilling i april i et innlegg til Bloomberg.

I et intervju med CNBC 6. juli gjentar Shilling at aksjer kan falle så mye som 40 prosent i løpet av det kommende året. Han sammenligner tendenser i dagens marked med børskrakket i 1929 og depresjonen i 1930-årene, da aksjer hentet seg inn igjen etter en nedgang.

Shilling advarer at historien kan gjenta seg.

– Aksjer oppfører seg veldig som ved korreksjonen i 1929, der det er absolutt overbevisning om at viruset vil være under kontroll og at massiv monetær og finanspolitisk stimuli vil gi nytt liv i økonomien, hevder Shilling.

Videre sier Shilling til CNBC at coronapandemien vil tvinge forbrukere til å være mer forsiktig med forbruket de kommende årene, noe som vil legge press på aksjepriser.

– Jeg tror vi kommer til å se nedsidepress for prisene, og det fungerer til fordel for statsobligasjoner, som har vært min favoritt siden 1981.



Hittil i år er Dow Jones ned 9,5 prosent, mens S&P 500 er ned 3,12 prosent. Nasdaq er på den andre siden opp 16,28 prosent.