Verre vekstutsikter

På tirsdag økte EU sitt estimat for årets BNP-fall fra 7,4 til 8,3 prosent, samtidig som vekstprognosen for neste år ble senket fra 6,1 til 5,8 prosent. Goldman Sachs gjorde nylig lignende nedjusteringer for den amerikanske økonomien, uten at det har lagt noen nevneverdig demper på børsutviklingen.

På tirsdag falt de asiatiske markedene imidlertid noe tilbake, etter mandagens voldsomme løft. Japanske Nikkei 225 svekket seg med 0,4 prosent, mens Hang Seng-indeksen tapte 1,4 prosent. Oppgangen i finanssektoren fortsatte likevel, med kraftige kursløft for indiske Bajaj Finance og ICICI Bank. IT-aksjene CyberAgent, SoftBank og Infosys gjorde det også bra.

I Europa var den tyske DAX-indeksen ned med 1,2 prosent ved ett-tiden på tirsdag, mens CAC 40 og FTSE 100 sank henholdsvis 1,1 og 1,2 prosent. Den britiske kapitalforvalteren Schroders var blant vinnerne, med en kursoppgang på over fire prosent. Nedturen fortsatte derimot for WIrecard, samt for farmasigiganten Bayer. Også reiselivsselskapet TUI befant seg på taperlisten.