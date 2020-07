Rødt på Oslo Børs - knalldebut for Spetalen-selskap

Oslo Børs endte tirsdag ned 0,13 prosent til 808,92. Total omsetning for handelsdagen beløp seg til 3,8 milliarder kroner.

Oljeprisen har snudd

Oljeprisen har utover dagen snudd etter å ha vært ned i store deler av handelen. I skrivende stund er Brent-oljen opp 0,53 prosent til 43,32 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,46 prosent til 40,76 dollar fatet.

Til sammenligning var et fat nordsjøolje ned 1,35 prosent rundt åpning i Oslo.

Oljeaksjene

Oljegigantene Equinor og Aker BP falt og steg henholdsvis 0,18 og 0,95 prosent til 138,80 og 185,50 kroner: Videre steg DNO 1,24 prosent til 6,028 kroner.

Knalldebut for Spetalen-dominert selskap

Ayfie Group steg kraftig på sin første handelsdag. Ved åpning steg selskapet ti prosent fra emisjonskurs til 2,20 kroner. Ayfie stengte til 2,6 kroner, fra emisjonskursen på to kroner, gir det en kursoppgang på 30 prosent. Øystein Stray Spetalen eier gjennom sitt selskap Tycoon Industrier 16,6 prosent av de utestående aksjene.

God dag for teknologiaksjene

Teknologiaksjene gjorde det skarpt på Oslo Børs til tross for at børsen endte i minus. IT-konsulentselskapet Bouvet steg aller mest med en oppgang på 9,20 prosent til 546,00 kroner. Også Crayon endte dagen solid i pluss med en oppgang på 5,35 prosent til 67,00 kroner. Videre steg Nordic Semiconductor 1,91 prosent til 82,55 kroner. Førstnevnte og sistnevnte steg forøvrig til nye toppnoteringer.

Biotech-selskapet BerGenBio steg kraftig etter at det ble annonsert at selskapet skal delta på et corona-forum 9.juli. BerGenBio endte dagen opp 9,21 prosent til 41,50 kroner.

Taperne

Dagens store taper ble shipping-selskapet MPC Container Ships med en nedgang på 41,86 prosent til 3,50 kroner. Nedgangen kom i lys av at selskapet vurderer å hente 27,5 millioner dollar i en rettet emisjon med pålydende kurs 1,00 kroner pr. aksje. Med andre ord en solid utvanning av eksisterende aksjonærer.

Også blant dagens tapere er ESG-selskapet Cloudberry Clean Energy med en nedgang på 11,23 prosent til 15,00 kroner. Nedgangen kom etter at selskapet varslet om at de vurderer å hente 150 millioner kroner i frisk kapital.

De øvrige store

Av de store selskapene i hovedindeksen steg Telenor 1,40 prosent til 140,75 kroner. DNB falt 1,76 prosent til 131,45 kroner, mens Yara og MOWI endte dagen med et fall på henholdsvis 0,88 og 0,08 prosent til 337,70 og 178,75 kroner. Dagens mest omsatte var hydrogen-selskapet NEL med en omsetning på 500 millioner kroner. NEL falt 1,40 prosent til 21,20 kroner.