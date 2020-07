Oppgang i Kina, men nedtur i Japan

I Japan er Nikkei ned 0,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,38 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,74 prosent, og CSI 300 er opp 0,60 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,34 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,33 prosent, S&P/ASX 200-indeksen synker 1,38 prosent, og Straits Times i Singapore har flat utvikling.

Corona-nerver

En tjenestemann fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sa tirsdag at det ikke burde være en overraskelse hvis dødsfallene fra coronaviruset begynner å øke igjen.

I juni akselererte antall smittetilfeller, mens dødsraten sank.

WHO-ansatte advarer samtidig om at det er etterslep mellom antall smittede og økende dødsfall, melder CNBC.

Det er ikke bare i USA at smittetallene øker voldsomt, og i Australia har begrensningene blitt strammet inn i storbyen Melbourne i seks uker fremover. New Zealand meldte tirsdag at landet hindrer egne statsborgere i å komme hjem for at viruset ikke skal blusse opp igjen.