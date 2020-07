Dobbelt krakk etter emisjonsmelding

Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 807,23 poeng, ned 0,2 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB, Yara og Telenor faller henholdsvis 1,6 prosent, 0,8 prosent og 0,1 prosent.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 43,04 dollar, opp 0,1 prosent. Produksjonskuttene fra Opec og samarbeidslandene slår positivt ut for oljeprisen, men den tynges samtidig av coronafrykten i markedet knyttet til økt smitterate. I USA nærmer antallet bekreftede coronasmittede seg tre millioner og smitttallet øker i Arizona, California, Florida og Texas.

Equinor

Equinor og partnerne Source Energy og Wellesley Petroleum har funnet gass og kondensat i undersøkelsesbrønn 30/2-5 S Atlantis. Foreløpige beregninger av påviste ressurser er på mellom 3 og 10 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19–63 millioner fat oljeekvivalenter.

Equinor faller 0,7 prosent til 137,8 kroner.

MPC Container Ships

Tirsdag stupte MPC Container Ships 41,9 prosent og onsdag faller aksjen ytterligere 16 prosent til 2,94 kroner. Dagens laveste notering har vært på 2,82 kroner. Tidligere denne uken ble det kjent at selskapet vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på 27,5 millioner dollar til tegningskurs 1,00 krone pr. aksje.

DNB Bank og Pareto Securities er hyret inn som rådgivere i emisjonen.

Atea

Atea får mye oppmerksomhet etter at ledelsen har vært ute med en oppdatering på den økonomiske utviklingen i 2. kvartal. Inntektene beløp seg til 10,6 milliarder kroner, 12 prosent høyere enn på samme tid i fjor, mens driftsresultatet økte med 51 prosent til 220 millioner kroner. Det er de beste tallene i et andre kvartal noensinne, ifølge selskapet.

Aksjen omsettes nå for 108,40 kroner, opp 12,5 prosent.

Ayfie Group

Børsdebutanten Ayfie Group stiger 7,7 prosent til 2,80 kroner. Leverandøren av programvare for tekstanalyse ble notert på Merkur Market tirsdag.

På eiersiden finner man kjendisinvestorer som Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann-Andersen, Lars Nilsen, Lars Staff, Jan Opsahl og Leif Hübert.