Virusfrykt tynger Europa-børsene

Det europeiske aksjemarkedet faller ved lunsjtider onsdag etter en økning i antall smittetilfeller i USA og andre steder i verden.

Virusfrykt

Australias nest største by, Melbourne besluttet i natt å gjeninnføre lockdown i lys av en kraftig økning i nye smittetilfeller. Det har medført at investorene frykter at lignende tiltak må fattes også andre steder i verden, og følgelig sette en brems på bedringen til den globale økonomien.

- Bekymringene rundt Covid-19 er reelle, men investorene ser ut til å ta det innover seg først nå ettersom aksjemarkedet ser dyrt ut på kort sikt. Videre er det sannsynlig at flere amerikanske stater må fatte ytterligere tiltak for å begrense videre smitte, sier Jeffrey Halley, senior markedsanalytiker hos OANDA ifølge Marketwatch.

Den brede Stoxx 600 indeksen, som består av 600 selskaper fra 17 europeiske land faller i skrivende stund 0,40 prosent. Finske Nokia topper for øyeblikket taperlisten med en nedgang på 7,11 prosent. Nedgangen kommer i lys av at amerikanske Verizon ser ut til å droppe Nokia som leverandør til fordel for Samsung.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt faller den ledende blue-chip indeksen DAX 0,55 prosent. Fintech-selskapet Wirecard faller mest og er i skrivende stund ned 6,64 prosent. Faller tungt gjør også retaileren Adidas, med et fall på 2,57 prosent. Storbanken Deutsche Bank faller på sin side 0,45 prosent. Dagens foreløpige vinner er post- og transportkonsernet Deutsche Post med en oppgang på 1,22 prosent.

I London faller FTSE 100 0,11 prosent. Oljegiganten Royal Dutch Shell faller 1,20 prosent, mens telekom-selskapet Vodafone stiger beskjedne 0,28 prosent. Bilprodusenten Rolls Royce er blant dagens foreløpige vinnere med en oppgang på 2,86 prosent. Ellers i Storbritannia faller storbankene Standard Chartered og Barclays henholdsvis 1,29 og 0,14 prosent.

I Paris faller CAC 40 0,82 prosent. På taperlisten er bilprodusentene Renault og Peugeot med en foreløpig nedgang på 3,64 og 2,76 prosent. Videre faller også flyprodusenten Airbus bredt og er i skrivende stund ned 3,18 prosent. Storbankene BNP Paribas og Credit Agricole er også ned ved lunsjtider med en nedgang på henholdsvis 1,79 og 1,10 prosent.