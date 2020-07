Kina trosset børsfallet

Den amerikanske Dow Jones-indeksen tapte 1,5 prosent på tirsdag, og den negative utviklingen fortsatte i Europa på onsdag. Børsfallet i vår del av verden var imidlertid mer beskjedent. Ved ett-tiden var finske og franske aksjer ned med rundt 0,8 prosent, mens de øvrige indeksene typisk lå 0,1-0,4 prosent under tirsdagens sluttnotering. Av de store selskapene gjorde Nokia det særlig elendig, med et kursfall på over syv prosent. Årsaken var en melding om at telekomprodusenten ligger an til å tape en viktig kontrakt med amerikanske Verizon. Også EasyJet og Wirecard var blant taperaksjene.

Shanghaibørsen trosset nedgangen, med et løft på 1,7 prosent. De kinesiske forsikringsselskapene, som har store aksjeporteføljer, fortsatte å slå markedet generelt. Også nettgiganten TenCent gjorde det bra, med en kursoppgang på over fem prosent. Fra årets foreløpige bunn i mars er avkastningen nesten 70 prosent. Dagens inntjeningsmultippel er nå nær 50, basert på de seneste fire kvartalene.