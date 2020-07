OPPGANG: Wall Street åpnet i grønt terreng, mens teknologi leder an.

OPPGANG: Wall Street åpnet i grønt terreng, mens teknologi leder an. Foto: Bloomberg

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,62 prosent og står i 10.408,5.

Dow Jones står i 25.946,4 etter en nedgang på 0,22 prosent.

S&P 500-indeksen åpner opp 0,32 prosent til 3.155,3.

Facebook-aksjen åpner ned 0,2 prosent, mens Apple stiger 1,4 prosent og Amazon har en oppgang på 1,1 prosent.

Netflix stiger 0,5 prosent, mens Alphabet (Google) klatrer 0,8 prosent. Tesla suser videre til nye rekorder etter en oppgang på 1,4 prosent.

Rom for nedside

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda mener kursbevegelsene er nokså beskjedne i det større perspektivet.

«De amerikanske aksjemarkedene er fortsatt på, eller nær, rekordhøye nivåer. Etter en rask titt på S&P 500-grafene i morges kan markedet ifølge mine estimater falle mellom 15 og 20 prosent herfra og fremdeles være i en langsiktig oppadgående trend», skriver han i en oppdatering.

Virusfrykt

Wall Street åpner opp, selv om det tirsdag kom et nytt hopp i antallet nye smittetilfeller. Nye smittetilfeller globalt er nå like bak gamle rekorder.

Også i USA fortsetter nye smittetilfeller å øke for tredje dagen på rad. Tirsdag ble det registrert rekordhøye smittetall med 60.000 nye tilfeller på kun én dag, ifølge CNBC.

Totalt har i underkant av 12 millioner blitt bekreftet smittet av viruset, hvorav 3,1 millioner befinner seg i USA.

«Bekymringene rundt coronaviruset er reelle, men investorene ser ut til å ta det innover seg først nå ettersom aksjemarkedet ser dyrt ut på kort sikt. Videre er det sannsynlig at flere amerikanske stater må fatte ytterligere tiltak for å begrense videre smitte» sier Jeffrey Halley, senior markedsanalytiker hos OANDA ifølge Marketwatch.