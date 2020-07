Bred oppgang på Wall Street – Nasdaq til ny all-time high

BRED OPPGANG: Traderne på gulvet på Wall Street så all de tre ledende indeksene stige onsdag.

BRED OPPGANG: Traderne på gulvet på Wall Street så all de tre ledende indeksene stige onsdag. Foto: Bloomberg

Utviklingen kom i kjølvannet av rekordhøye smittetall i USA.

Selv om smittehastigheten i USA tar fart igjen, stiger Wall Street videre. Tirsdag ble det registrert rekordhøye smittetall med 60.000 nye tilfeller på kun én dag, ifølge CNBC.

«Bekymringene rundt coronaviruset er reelle, men investorene ser ut til å ta det innover seg først nå ettersom aksjemarkedet ser dyrt ut på kort sikt. Videre er det sannsynlig at flere amerikanske stater må fatte ytterligere tiltak for å begrense videre smitte» sier Jeffrey Halley, senior markedsanalytiker hos OANDA, ifølge Marketwatch.

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda er heller ikke optimistisk over at aksjemarkedet har hentet seg så raskt inn igjen. Han mener kursbevegelsene er nokså beskjedne i det større perspektivet.

«De amerikanske aksjemarkedene er fortsatt på, eller nær, rekordhøye nivåer. Etter en rask titt på S&P 500-grafene i morges, kan markedet ifølge mine estimater falle mellom 15 og 20 prosent herfra og fremdeles være i en langsiktig oppadgående trend», skrev han i en oppdatering.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,68 prosent til 26.067,3 og er med det ned 8,7prosent i år.

21 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Walt Disney var dagens vinner med en oppgang på 2,7 prosent. Aksjen steg etter nyheten om at selskapet planlegger å åpne en fornøyelsespark i Florida. Disney har allerede åpnet deler av parken, men vil nå ta det et steg lenger når de åpner opp mer til helgen.

Dow Inc. var dagens taper etter en nedgang på 3,2 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og Boeing steg henholdsvis 2,2 og 0,6 prosent.

Flyselskap vurderer permitteringer

S&P 500 endte opp 0,78 prosent til 3.169,9. Det vil si at indeksen har falt 1,9 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Kohl's etter et hopp på 9,6 prosent. Oppgangen kom etter at analytiker Merrill Lynch i Bank of America Securities oppgraderte aksjen til kjøp fra nøytral, ifølge Barron's.

I tilleg oppjusterte Lynch kursmålet til 27 dollar, fra tidligere 20 dollar.

På motsatt side var Mosaic øverst på taperlisten etter et fall på 5,9 prosent.

Inne på taperlisten var også United Airlines, som falt 0,1 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet advarte de ansatte mot at det vurderer å permittere opptil 36.000 ansatte, for å hjelpe selskapet gjennom krisen, ifølge CNBC.

Siden flyselskapet deltok i en samlet kontantstøtte fra amerikanske myndigheter på 25 milliarder dollar, har ikke United Airlines mulighet til å nedbemanne, permittere eller kutte i lønn før 1. oktober.

Nye rekorder

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,44 prosent til 10.492,5 og satte dermed ny all-time high. Indeksen har steget 16,9 prosent siden nyttår.

Facebook steg 1,1 prosent, mens Apple stengte opp 2,3 prosent og Amazon steg 2,7 prosent. Apple og Amazon steg til nye toppnoteringer.

Netflix var opp 2,0 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,9 prosent og Tesla falt tilbake 1,7 prosent til 1.365,9 dollar.

Nedgangen i Tesla kom i kjølvannet av sjefstrateg Matt Maley som advarte mot å kjøpe aksjer i Tesla, noe han omtaler som en boble. Han anbefaler investorer å ta gevinst samtidig som nye potensielle aksjonærer bør være forsiktige.

Dagens vinner ble National General Holdings etter en oppgang på 65,8 prosent.

Høyest på taperlisten var Ascena Retail Group, som stupte 20,2 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,3 prosent til 28,2.

Gullprisen var opp 0,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.818,6 dollar, noe som også er ny all-time high.

Nordsjøoljen var opp 0,6 prosent etter til tross for svake oljelagertall og rekordhøye smittetall.

3-måneders renten svar uforandret på 0,147 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 1,6 basispunkter til 0,177 prosent.

10-års renten steg 1,1 basispunkter til 0,657 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,9 basispunkter til 1,394 prosent.