Oslo Børs åpner opp

Pilene pekte svakt oppover i åpningsminuttene på Oslo Børs, men så snudde de ned.

Hovedindeksen står etter 40 minutters handel i 807,54, ned 0,43 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 541 millioner kroner.

Trosser coronabølge

Utviklingen skjer i kjølvannet av at Wall Street penset inn igjen på vinnersporet i går, med ny all-time high for Nasdaq. Asia-børsene trakk også opp tidligere i dag.

Toneangivende Europa-børser stiger også, eksempelvis er tyske DAX opp én prosent.

Børsene fortsetter dermed å trosse en stadig urovekkende coronautvikling i USA.

55.000 nye tilfeller av coronasmittede har blitt registrert siste døgn, og ifølge Johns Hopkins-universitetet har antall smittede i USA dermed passert tre millioner.

Oljeprisen ser rødt

Oljeprisene trekker noe ned etter gårsdagens oppgang.

Brent-oljen faller 0,2 prosent til 43,20 dollar fatet, som er noen cent over nivåene da børsen stengte i går. WTI-oljen går tilbake 0,3 prosent til 40,76 dollar fatet.

Gårsdagens lagertall fra USA viste tegn til gjeninnhenting for etterspørselen etter bensin. Samtidig preges investorene av en stadig urovekkende coronautvikling i USA.

– Markedet strever med å skaffe seg en sterk overbevisning om oppsiden i oljeprisen akkurat nå. Vi ser et blandet bilde på etterspørselssiden, sier analysesjef for råvarer Lachlan Shaw i National Australia Bank ifølge CNBC.

På Oslo Børs stiger Equinor 0,1 prosent til 139,60 kroner, mens Aker BP faller 0,9 prosent til 181,85 kroner.

PSG, Kværner motstrøms

PGS stiger 10,4 prosent til 3,74 kroner etter å ha lagt frem en oppdatering for andre kvartal i morges.

Selskapet forventer totale segmentinntekter på 138 millioner dollar i kvartalet, noe som er høyere enn analytikerkonsensus på 121 millioner dollar.

Arctic Securities trekker ifølge TDN Direkt frem i en oppdatering blant annet frem «late sales» på solide 36 millioner dollar, mot deres eget estimat på 27 millioner dollar.

Kværner belønnes med 3,3 prosent oppgang til 8,17 kroner etter pen marginøkning i andre kvartal, på linje med resultatvarselet sendt ut tidligere i uken. Ordreinngangen mangedoblet seg i løpet av kvartalet.

Arctic Securities fremhever ifølge nyhetsbyrået i en oppdatering bedrede utsikter og en «book to bill» på 2,2, noe som var betydelig over analytikernes forventninger.

Vraker DNB-anbefaling

Blant tungvekterne markerer DNB seg negativt, og faller 1,2 prosent til 128,95 kroner etter at Kepler Cheuvreux ifølge TDN Direkt har nedgradert aksjen fra kjøp til hold.

Laksesektoren trekker ned, og Mowi, Bakkafrost og SalMar er alle ned 1-2 prosent.

På den positive siden stiger Photocure 3,0 prosent til 74,50 kroner etter at Kina-partneren Asieris har fått grønt lys av myndighetene til å prøve ut Cevira i behandling av HPV-indusert livmorhalskreft.

Nel er for øvrig opp én prosent til 22,33 kroner på høyt volum.

Børsdebutant rett opp

Merkur Market-nykommer Mercell Holding markerer seg svært så positivt på sin første dag.

Aksjen er sist omsatt for 8,56 kroner, noe som er opp hele 27 prosent fra introduksjonskursen på 6,75 kroner. Selskapet som spesialiserer seg på digitale plattformer for offentlige anskaffelser hentet 450 millioner kroner i en rettet emisjon i forkant av børsnoteringen.

Nærmest på vinnerlisten følger Awilco Drilling på pluss 12,5 prosent til 3,69 kroner, mens Merkur-duoen Zwipe og Induct begge er opp rundt 14 prosent.

En annen børsfersking, Ayfie Group med Øystein Stray Spetalen på eiersiden, markerer seg med nye 12,7 prosent oppgang til 3,37 kroner.

Aksjen er dermed opp nesten 70 prosent fra introduksjonskursen på 2,00 kroner.

BerGenBio trekker ned

Taperlisten toppes av EAM Solar, som trekker ned 7,3 prosent til 12,80 kroner.

Awilco LNG, Treasure og Solstad Offshore følger nærmest med 5-6 prosent nedgang.

BerGenBio faller 5,7 prosent til 40,35 kroner etter at selskapet har endret ACCORD-protokollen for bemcentinib som potensiell behandling for coronaviruset.

Endringen åpner for at rekrutterte coronapasienter potensielt kan behandles med bemcentinib pluss en av eller begge de to godkjente coronabehandlingene dexamethasone og remdesivir.