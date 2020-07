Sterke kvartalstall sender aksje rett opp på rød børs

Ved lunsjtider har Oslo Børs snudd til minus etter å ha åpnet svakt i pluss. Hovedindeksen står etter nær fire timer med handel i 805,5, ned 0,68 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,52 milliarder kroner.

Tungvektere som Telenor, Yara, DNB faller henholdsvis 0,6 prosent, 0,8 prosent og 1,5 prosent.

Nedgangen i DNB kom i kjølvannet av at ABG Sundal Collier anbefaler å selger aksjer i DNB. Meglerhuset nedjusterte kursmålet og forventnignene til resultatet.

Olje

Nordsjøoljen omsettes for 43,35 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,69 dollar, ned 0,5 prosent.

Utviklingen kommer i kjølvannet av at nye smittetilfeller har satt ny rekord i USA. Statistikk fra Worldometer viser at det ble bekreftet 61.848 nye smittetilfeller onsdag. Også globalt sprer viruset seg raskt, der nye smittetilfeller er på det nest høyeste noen gang.

– Markedet strever med å skaffe seg en sterk overbevisning om oppsiden i oljeprisen akkurat nå. Vi ser et blandet bilde på etterspørselssiden, sier analysesjef for råvarer Lachlan Shaw i National Australia Bank ifølge CNBC.

Aker BP og Equinor faller henholdsvis 1,2 prosent og 0,3 prosent på Oslo Børs.

Kjendisinvestorene flykter

XXL-aksjen klatrer 3,6 prosent etter at analytikere forventer en forbedring i driftsresultatet. XXL ventes å rapportere en EBITDA på 363 millioner kroner i andre kvartal, mot en EBITDA på 273 millioner kroner i samme periode foregående år.

Kongsberg Automotive-aksjen klatrer 6,7 prosent, til tross for at kjendisinvestorene Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen dumper aksjer i selskapet.

Kvartalstall

Kværner la frem tall for andre kvartal torsdag som investorene satt pris på, og sender aksjen opp 5,7 prosent. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) beløp seg til 162 millioner kroner, mot 132 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Selskapet kan glede seg over en markant økning av EBITDA-marginen, fra 7 til 11 prosent.



Ordreinntaket i andre kvartal var 3,3 milliarder kroner, inkludert både kontrakter for nye prosjekter, samt bestilling av tilleggsarbeid i pågående prosjekter. På samme tid i fjor var ordreinngangen 0,7 milliarder kroner.

PGS klatrer 6,5 prosent etter at selskapet kom med oppdatering til andre kvartal torsdag morgen. Selskapet forventer totale segmentinntekter på 138 millioner dollar i andre kvartal.

Analytikere ventet i snitt en omsetning på 121 millioner dollar for andre kvartal, går det ifølge TDN Direkt frem av konsensus PGS selv har hentet inn.

Børsnykommere viser styrke

Merkur Market-nykommer Mercell Holding åpnet børsdebuten med et hopp på 27 prosent til 8,56 kroner, fra introdusjonskursen på 6,75 kroner. Aksjen har falt noe tilbake utover dagen, og omsettes nå for 8,13 kroner, opp 20,4 prosent.

Ayfie Group med Øystein Stray Spetalen på eiersiden, stiger ytterligere 6,4 prosent til 3,18 kroner. Aksjen er nå opp 59,0 prosent fra introduksjonskursen på 2,00 kroner.