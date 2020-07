IT-aksjer i medvind

Den amerikanske Nasdaq-indeksen steg på onsdag til en ny rekord, som følge av kraftige kursløft for en rekke store IT-selskaper ─ inkludert JD.com. Den kinesiske nettgigantens markedsverdi skjøt opp med over seks prosent og tilsvarer nå 1.900 milliarder kroner. Til sammenligning er tallet for Equinor 460 milliarder kroner.

Trenden fortsatte i Asia, der Shanghai- og Shenzhen-indeksene la på seg henholdsvis 1,4 og 2,7 prosent. Igjen gjorde store IT-selskaper det særlig bra, og TenCent-kursen steg med nesten fire prosent. Det samme var tilfellet i Europa, der SAP leverte et kursløft på hele 7,5 prosent. Det tyske programvareselskapet la sent på onsdag frem overraskende sterke tall for andre kvartal. Blant annet var driftsresultatet opp med 55 prosent fra samme periode i fjor.

Utenfor IT-sektoren var den finske legemiddelprodusenten Orion, det danske smykkekonsernet Pandora og den britiske boligbyggeren Persimmon på vinnerlisten.