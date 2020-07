Stabil dollar etter ny bedring i jobbtall

NED PÅ NY: Nær 50 millioner amerikanere har bedt om ledighetstrygd for første gang under coronakrisen, men de fleste av disse er nå i jobb igjen.

Den amerikanske dollaren lå torsdag ettermiddag på 9,38 kroner, opp fra 9,35 kroner dagen før, Den lå også på 1,1330 euro, omtrent som dagen før.

Den siste måneden har euro/dollar blitt handlet innen for et relativt smalt bånd på grovt regnet 1,12-1,14. Dollaren har imidlertid styrket seg fra nivåer på 1,08 euro og under i april og mai.

Tre positive ting med de ferskeste tallene for nye amerikanere på ledighetstrygd (initial jobless claims) torsdag ettermiddag:

Antallet, 1,314 millioner personer, var lavere enn de 1,375 millionene som analytikerestimatene tilsa. Forrige ukes antall ble nedjustert til 1,41 millioner fra opprinnelig oppgitte 1,43 millioner. Og antallet har nå falt for 14 uker på rad.

Når det er sagt, har 50 millioner amerikanere av en befolkning på 330 millioner søkt om ledighetstrygd i løpet av coronakrisen. I forkant av krisen lå det ukentlige tallet over førstegangssøkende etter ledighetstrygd i underkant av 300.000.

De fleste som har vært på trygd i denne perioden er nå i jobb. Men samlet antall på trygd (continuous claims) er 18,06 millioner ifølge siste opptelling, ned fra 18,76 millioner uken før og også lavere enn de 18,75 millionene som var ventet.