Wall Street åpner opp - teknologiaksjene dundrer videre

Oppløftende makrotall var ikke nok til å snu stemningen på Wall Street.

Sterke ledighetstall

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1.314.000 personer sist uke (per 4. juli). Det var på ifølge Trading Economics på forhånd ventet en økning på 1.375.000 personer.

Videre falt personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) til 18.060.000 personer mot forventede 18.950.000.

Trosser rekordhøye smittetall

Antall nye smittetilfeller i USA fortsetter å øke, og onsdag rapporterte USA om i overkant av 60.000 nye smittetilfeller.

Til tross for at flere delstater har blitt tvunget til å fatte tiltak for å begrense videre smitte, tror eksperter at det kun vil forsinke bedringen i økonomien og at det er vekst i vente i 2021.

Ned, ned og opp

Industritunge Dow Jones åpner relativt flatt og er i skrivende stund ned 0,14 prosent til 26.021,07. Storbankene Goldman Sachs og JP Morgan åpner ned og opp 0,12 og 0,63 prosent. Oljeprodusentene Exxon Mobil og Chevron faller i likhet med oljeprisen og er i skrivende stund ned 0,60 og 0,36 prosent.

Videre fortsetter teknologikjempene Apple og Microsoft oppover, og er i skrivende stund opp henholdsvis 0,88 og 1,60 prosent.

S&P 500 faller 0,04 prosent til 3.167,41. Det er fra start bred oppgang å spore i cruise. Norwegian Cruise Line Holdings stiger 1,31 prosent ved åpning. Ellers åpner Royal Caribbean og Carnival Corporation opp henholdsvis 0,80 og 2,87 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite åpner til 10.558,01, opp 0,61 prosent. Facebook stiger 1,06 prosent fra start, mens Amazon stiger 1,49 prosent. Netflix fortsetter kursoppgangen, og er i skrivende stund opp 1,22 prosent. Google-eier Alphabet stiger 0,93 prosent. Tesla stiger 2,59 prosent.